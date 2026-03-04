Sto let vlastnila italská miliardářská dynastie deník La Stampa. Teď ho prodává
Rodina Agnelliů, která stála desítky let za automobilkou Fiat, prodává deník La Stampa. List patřil turínské průmyslnické dynastii téměř sto let. Vydavatelská skupina Gedi ho nyní prodá jinému italskému nakladatelství. Změna majitele v posledních měsících vyvolávala napětí i stávky v redakci.
Rodina italských miliardářů Agnelliů, která byla dlouhá desetiletí majitelem automobilky Fiat a dnes patří k hlavním akcionářům koncernu Stellantis, prodává deník La Stampa. Rodina průmyslníků z Turína list vlastnila zhruba jedno století. O transakci ve středu informovala vydavatelská skupina Gedi, která deník prodává dalšímu vydavateli.
Jeden z nejvlivnějších deníků severní Itálie
La Stampa stále patří k nejvýznamnějším deníkům v Turíně a severní Itálii. Deník funguje pod současným názvem od konce 19. století a od 20. let minulého století je mezi jeho majiteli rodina Agnelliů.
Právě kvůli majitelům list v minulosti často čelil výtkám, že není dostatečně objektivní například ve zpravodajství o automobilovém průmyslu.
V posledních letech má deník spíše liberální orientaci a bývá kritický k současné vládě premiérky Giorgie Meloniové, ve které převažují krajně pravicové strany.
Prodej vyvolal napětí v redakci
V roce 2020 Agnelliové, jejichž poslední generace dnes používá příjmení Elkann, koupili vydavatelství Gedi, jehož součástí je i další velký italský deník La Repubblica.
Skupina Gedi nyní oznámila, že La Stampa prodá italskému nakladatelství SAE, které vydává některé regionální deníky.
Možnost prodeje v posledních měsících vyvolala napětí v redakci turínského listu, která uspořádala i několik stávek. Obavy vzbudila především varianta, že by deník koupila skupina Antenna řeckého podnikatele Thodorise Kyriakoua.
Novináři upozorňovali, že nový majitel by mohl ohrozit redakční nezávislost listu.
Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.
Karel Pučelík: Takhle si Trump představuje spojenectví?
Názory
Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.