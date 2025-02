Vyučila se v prestižní pekařské škole ve Francii. Pravé bagety teď nabízí v luxusním koloniálu v Košířích

Absolvovala prestižní pekařskou školu École Internationale de Boulangerie v Aix-en-Provence. A poté si Lucie Caïs Steblová otevřela stylovou francouzskou pekárnu v pražských Košířích.

Reklama

Donedávna byla Lucie Caïs Steblová projektovou manažerkou v architektonickém studiu. Pečení, které ji nikdy nebylo cizí, ji nakonec zlákalo natolik, že si otevřela vlastní pekárnu. V Bread Society v pražských Košířích teď nabízí závan Francie, tedy nejenom obligátní croissanty, pain au chocolat, choux au craquelinne nebo makronky. Základem pekárny je také kváskový chléb a bagety, jejichž výroba trvá několik dní. Přípravu mají spolu s Lucií na starosti Daniele Combi, který předtím působil v restauracích La Bottega a Café Imperial Dolce, jež spoluzakládal a kde byl i společníkem, a Oldřich Lánský, jenž prošel podniky La Collezione.

První koláče a bábovky zvládla Steblová už s babiččinou pomocí, další zkušenosti nasbírala, když vypomáhala v matčině restauraci. Své pekařské a cukrářské dovednosti se následně rozhodla zdokonalit během kurzů vedených Helenou Fléglovou, Vladem Ryasnyym či Julianou Fischerovou alias Maškrtnicí.

Hlavně se ale vydala do samotného centra gastronomie – Francie, kde absolvovala pařížskou školu Ferrandi a prestižní pekařskou školu École Internationale de Boulangerie v Aix-en-Provence. Po návratu do Česka se začala věnovat pečení na zakázku. Odtud už vedla přímá, i když trochu trnitá, cesta k otevření vlastního podniku. Prostor v přízemí budovy PARVI Cibulka v pražských Košířích odkoupila spolu s manželem Davidem před třemi lety. Cesta k vysněnému pekařství se ale zkomplikovala a v loňském roce již připomínala spíše noční můru.

Reklama

Pavel Sapík: Češi v restauracích utrácejí mnohem víc než cizinci Enjoy Kdy poprvé Pavel Sapík vařil na Pražském Hradě? Co se naučil od svého táty, slavného kuchaře Jaroslava? A jsou Češi lepší zákazníci než cizinci? Odemykáme rozhovor s šéfkuchařem Brick´s Pavlem Sapíkem, který vyšel v zimním čísle magazínu Newstream CLUB. Petra Nehasilová Přečíst článek

„Byť je budova bývalé továrny Meopta zcela zrekonstruovaná, čekala nás řada stavebních úprav. Museli jsme mimo jiné vybudovat rampu pro zásobování a také protihlukové těsnění. Majitel bytové jednotky nad naší připravovanou pekárnou přesto zpochybňoval dostatečnost odhlučnění, a tak následovalo několik nákladných měření hluku, než jsme dospěli k vzájemné shodě,“ hovoří Lucie Caïs Steblová otevřeně o veškerých peripetiích.

Interiér pekárny nezapře Luciinu původní profesi. Za jeho návrhem, designem i realizací stojí její muž David Caïs se svým studiem Orange Machine. Při tvorbě konceptu se inspiroval také industriálním charakterem budovy bývalé továrny Meopta.

Kromě pečiva nabízí Bread Society také delikatesy od místních farmářů – uzeniny, paštiky, sýry, domácí džemy a další pochoutky. Díky tomu připomíná Bread Society malý koloniál.

Už i na Letné si dáte chleba s máslem za dvě stovky. Otevřela se tu nová Eska Enjoy Eska v Karlíně je vyhlášená chutnými snídaněmi, při nichž nesmí chybět chléb a skvělá káva. A vůně českého chleba upečeného ve speciální peci na dřevo se už line i na Letné. Petra Nehasilová Přečíst článek