Nejkrásnější plovárnu najdete v Říčanech. Nejenom pražská smetánka ji miluje od první republiky

Restauraci a plovárnu Jureček si zamilovala už prvorepubliková smetánka. Vyhledávaným místem, gastronomickým pointem v Říčanech, je dodnes. Do restaurace míří ti lépe oblečení, do kiosku u plovárny mámy s dětmi, cyklisti a starousedlíci. Tohle místo jsme se vydali v našem letním seriálu poznat za vás.

Malé středočeské městečko Říčany je prý tím nejlepším místem pro život. Tvrdí to tedy výsledky jedné nejmenované ankety už několik let po sobě. Není divu. Vlakem je to do centra Prahy půl hodiny vlakem. Město má dobrou infrastrukturu a leží uprostřed přírody.

Skvělá poloha a železnice, poprvé se vlak malou vesničkou prohnal v roce 1870, zdravé ovzduší a rozlehlé lesy udělaly z Říčan vyhledávanou lokalitu a turistický cíl Pražanů už v dávné minulosti. Lokalit pro odpočinek tam bylo hned několik, asi nejznámější místem bylo koupaliště Jureček se stejnojmennou restaurací.

Jureček si zamilovala pražská smetánka

Areál přírodního koupaliště i tamní restauraci si v meziválečné době oblíbila pražská smetánka, dokonce o slavný prvorepublikový herec Oldřich Nový. Chodil se tam prý nejen koupat, ale i na šachy do místní restaurace, odkud se kochal výhledem na rybník i přilehlý les. A dokonce si pronajmul i převlékací kabinku.

Ty se v areálu koupaliště nachází dodnes. „Je o ně velký zájem. Všechny jsou ale obsazené. Nejčastěji starousedlíky,“ přibližuje slečna, která prodává lístky. Mít pronajatou převlíkárnu na Jurečku je totiž jakýmsi statusem.

Areál sportoviště měl štěstí a s ním i Říčaňáci. Prvorepublikový ráz si dodnes zachovala i restaurace. Prošla rekonstrukcí a stejně jako v minulosti patří k oblíbeným místním podnikům.

Vaří tam všechno a dobře. Největším zážitkem je ale ten výhled. Díky prosklené stěně si ho strávníci mohou užít i v zimě.

