Přemek Forejt se stal novou tváří a brand ambasadorem investiční skupiny DRFG

Investiční skupina DRFG navázala dlouhodobé a strategické partnerství s šéfkuchařem Přemkem Forejtem. Ten se tak stává tváří a brand ambasadorem značky. Vzniklá spolupráce je přitom postavena na sdílených hodnotách, důvěře a společné vizi, jak investice přiblížit širší veřejnosti srozumitelně a lidsky. Za cíl si mimo jiné dává i zvýšit povědomí o všech aktivitách skupiny v oblasti nemovitostí, telekomunikací i finančních služeb.

„Spolupráci si vždy pečlivě vybírám, a to nejen podle značky, ale především podle lidí a hodnot, které reprezentují. DRFG mě oslovila právě tím, že ví, co dělá, a dělá to poctivě. Má odvahu být jiná, staví na lidskosti, profesionalitě a dlouhodobém přístupu, což je mi velmi blízké,“ říká k novému partnerství Přemek Forejt. „Navíc jsem původem Brňák, takže je v tom i kus lokální hrdosti. Chci ukázat, že tam umíme dělat velké věci a že díky píli a nasazení je možné být úspěšný v Česku i v zahraničí,“ dodává Forejt.

Přemek Forejt je uznávaný šéfkuchař, podnikatel a porotce oblíbeného televizního pořadu MasterChef Česko. Je představitelem nové generace profesionálů, kteří spojují kreativitu, píli a schopnost zaujmout široké spektrum publika. V gastronomii si vybudoval silnou osobní značku založenou na kvalitě, emocích a odvaze tvořit věci jinak. A právě tato filozofie se stává mostem k DRFG. Skupina vnímá Forejta jako ideálního partnera pro posílení své značky a k oslovení široké veřejnosti. Vedle představení všech aktivit skupiny chce dát důraz také na rozvoj finanční gramotnosti.

„Přemek Forejt je pro nás symbolem profesionality, otevřenosti a odvahy tvořit věci po svém. Jeho schopnost spojovat emoce s výkonem a řemeslnou precizností přesně odráží i náš přístup k investicím. Věříme, že právě díky němu ukážeme veřejnosti, čemu se jako skupina věnujeme, a přiblížíme svět investic lidštěji a srozumitelněji,“ říká ke spolupráci Roman Řezníček, generální ředitel a akcionář DRFG.

„Spojení s Přemkem Forejtem není jen o kampani. Je to dlouhodobé partnerství, které má pomoci skupině modernizovat značku. Přemek pro nás není jen známé jméno, je to člověk, který si od nuly vybudoval silnou pozici díky tvrdé práci, důrazu na kvalitu a opravdovost. Tento přístup je nám lidsky i byznysově velmi blízký,“ doplňuje Michaela Valuchová, marketingová ředitelka DRFG.

Spolupráce s Forejtem je klíčovým prvkem širší komunikační strategie. Jejím cílem je oslovit nejen zkušené investory, ale i mladší publikum. Jde o střet dvou světů – gastronomie a investic – které však spojuje společný základ: odbornost, výkon a odvaha měnit věci k lepšímu. Komunikace bude využívat přirozenou metaforu mezi investováním a vařením, protože obě disciplíny vyžadují výběr kvalitních „surovin“, zkušenost a dlouhodobou strategii. Tato symbolika bude i ústředním motivem všech plánovaných aktivit, které DRFG a Forejt společně v následujících letech chystají.