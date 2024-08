Investiční skupina DRFG posílila svůj tým o další čtyři klíčové odborníky

Zahraniční expanze, přechod na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IFRS i intenzivní práce na nemovitostních projektech. To jsou pro letošní rok mimo jiné oblasti, na které se soustředí investiční skupina DRFG. A je to i jeden z důvodů, proč do jejího týmu přišly nové posily. Peter Michajlov, Michal Jakeš, Lucie Mihalovič a Aleš Pulkrábek rozšířili řady zkušených odborníků, kteří již ve skupině působí.

Reklama

„Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat tyto profesionály do našeho týmu. Jejich zkušenosti a odborné znalosti jsou klíčové pro naši další expanzi a úspěch na nových trzích. Těšíme se na jejich přínos a věříme, že společně dosáhneme skvělých výsledků,“ řekl Roman Řezníček, generální ředitel a akcionář investiční skupiny DRFG.

Úspěšná expanze nejen na stávajících, ale především na dalších evropských trzích je dlouhodobý cíl, který si investiční skupina vytyčila pro tento i následující roky. Peter Michajlov jako Head of International Expansion a Lucie Mihalovič jako manažerka externí distribuce pro ČR a SK k jeho naplnění mají napomoct.

Peter Michajlov přináší do DRFG přes dvacet let zkušeností v oblasti rozvoje obchodu, inovací i digitalizace finančních produktů a služeb. Byl u zrodu tří úspěšných českých bank, přičemž tou poslední byla Partners Banka. V rámci skupiny PPF zároveň nabyl bohaté zkušenosti s expanzí bankovních služeb v zahraničí.

Lucie Mihalovič má za sebou 17 let zkušeností v bankovnictví a finančních korporacích, z toho 12 let v předních českých bankách. Více než pět let působila v Generali Investments CEE, kde byla ředitelkou bankovní distribuce. Nyní se stará o navazování vztahů s externí distribucí investičních produktů skupiny, a to jak v České republice, tak na Slovensku, kam má v příštích měsících skupina v plánu s finančními službami vstoupit.

Reklama

Další důležitou pozici obsadil Michal Jakeš, odborník na IFRS. Ten nově vede finanční a ekonomické oddělení společně s controllingem. S Mezinárodními finančními standardy IFRS i řízením financí má bohaté zkušenosti z předchozích pozic ve společnostech Siemens Large Drives, Pražská teplárenská nebo Cushman & Wakefield, kde se věnoval zejména konsolidaci a reportingu, přípravě rozpočtů a finančním analýzám.

Své cenné zkušenosti a znalosti do skupiny přináší i Aleš Pulkrábek, který zaujal pozici seniorního development manažera s orientací na přípravu a realizaci výstavby. Ve své nové roli je zodpovědný za rozvoj projektů a jejich implementaci. Dále se zaměřuje na inovace a optimalizaci technických procesů, což bude klíčové pro další růst a úspěch nemovitostních projektů DRFG.

DRFG koupila velkého středoevropského developera TriGranit Reality Investiční skupina DRFG ovládla zahraniční developerskou společnost TriGranit, která staví hlavně v Polsku a Maďarsku. Stoprocentní podíl skupina Davida Rusňáka a Romana Řezníčka koupila od londýnské realitní skupiny Revetas Group. Cenu transakce strany neuvedly. nst Přečíst článek

Roman Řezníček: Byl bych rád, aby skupina DRFG fungovala jako most mezi Východem a Západem Leaders Vloni v létě se Roman Řezníček ujal ve skupině DRFG nové role. Z investora se stal generálním ředitelem. A za jeden ze svých cílů si vytknul rychlejší mezinárodní expanzi skupiny, která v této chvíli působí na pěti evropských trzích. Jak se skupině pod jeho vedením daří a jaké plány má pro nadcházející roky? Stanislav Šulc Přečíst článek