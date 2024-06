Karel Vágner: Jsem mediální žoldák

Karel Vágner je široké veřejnosti známý hlavně jako manžel topmodelky Simony Krainové. Ale Karel Vágner je především obchodník, podnikatel, také dlouholetý manažer v médiích, v marketingu, reklamních agenturách, stál u zrodu mnoha projektů jako ekonomický deník E15, Média Bohemia, spoluzaložil Profimedii, ve vydavatelství Vltava Labe Press poskládal veleúspěšný set televizích magazínů TV Mini, TV Star. „Částečně jsme se přesunuli do Dominikánské republiky a naladili se na ostrovní způsob života. Říkáme si, že když ne teď, tak kdy bude čas se věnovat všem těm bláznivostem i našim krásným dětem.“

„Můj táta je Čech, máma Češka žijící na Slovensku. Do sedmi let jsem žil v Praze. Narodil jsme se v Bratislavě, ale žil jsem v Praze. Můj táta je hudebník, znáte to. Matně si pamatuju své dětství, jak jsem vždycky seděl někomu na klíně v natřískaných halách při jeho koncertech. Naši se rozvedli, takže když mi bylo sedm let, přestěhoval jsem do se do Bratislavy.

Jsem doslova Husákovo dítě. Narodil jsem se v roce 1975. Sestra mé mámy Mária si vzala za muže Husákova syna, Jána Husáka. Pamatuji, jak jsem chodil na hřbitov, kde na náhrobním kameni byl zobrazen vrtulník, ve kterém zemřela při nehodě v roce 1977 manželka Gustáva Husáka.

Moje dětství bylo vlastně rozpolcené na dvě části. Jednou částí je, že jsem mohl být v té době na návštěvách na spoustě ambasád, od Finska až po Bělehrad. Kde Ján Husák působil jako velvyslanec Československa. Pamatuju si, jak jsem lítal na Pražském hradě jako dítě po kobercích na dlouhých chodbách.

Ale doba se měnila. Když jsem byl teenager, dělal jsem bojové sporty, a celý předchozí život už byl stranou. Vyrůstal jsem v Bratislavě. A Bratislava byla v těchto dobách řekněme ‚velmi turbulentní‘. Už tam byly různé subkultury, s kterými jsme měli různé konflikty.“

Jaká jste byl vy subkultura?

Víte co, byl jsem hodně doleva tehdy. A Bratislava tehdy byla až extrémně pravicová. Když se na to podíváte ze současného pohledu, tenkrát to tam bylo hodně natvrdo. Zažil jsem, jak nás honili s baseballovými pálkami. Potom přišla revoluce. Mnoho lidí cinkalo klíči. Mnoho ani nevědělo, proč cinká.

Jak jste začínal v byznysu?

Praha už tehdy byla hodně byznysově orientovaná, mraky lidí dělali zahraniční obchod. Když se Česko a Slovensko oddělily, Praha byla centrem. Tehdy jsem odletěl do Ameriky učit se řeč. V sedmnácti letech, v roce 91 nebo 92 jsem se vrátil z Ameriky. Už ne do Bratislavy, ale do Prahy.

A když půjdu do detailu, se svým otcem jsem nežil. Táta žil v Praze, nefungoval jsem s ním na každodenní bázi. Měl jsem představu, že s ním budu pracovat. Založil firmu Multisonic, vydával cédéčka, české interprety. Ale necítil jsem se ve firmě komfortně. Takže jsem začal pracovat v reklamě. Ve společnosti Leo Burnett, což byla tehdy velmi silná reklamní agentura. Mým šéfem byl Josef Havelka, guru české reklamy. Skvělý člověk. Zásadně mě byznysově ovlivnil. Uměl mluvit, uměl prezentovat jako nikdo jiný, byl to jedinečný stratég. Tam jsem se poprvé dostal k tomuto byznysu, zjistil jsem díky němu, jak tento byznys funguje. Po Leo Burnett jsem šel do Unileveru, konkurenta Procter&Gamble, kde jsem měl na starost komunikaci.

To jsou firmy, které mají největší budgety na marketing, takže jste musel pracovat s obrovskými penězi…

Jasně. Čtyři sta milionů korun. Ale potom přišla zlomová událost, kdy mi Josef Havelka zavolal a řekl, abych se vrátil a řídil mediální agenturu, pobočku světové sítě Starcom. To byl zlom v mé kariéře. Bylo mi čtyřiadvacet a firma měla obrat tři a půl miliardy korun, osmdesát zaměstnanců. A Josef řekl, pojď to řídit. V turbulentních devadesátých, mladému klukovi. To už se dnes neděje. Tehdy jsme ještě spojovali aktivity s agenturou Médea Jaroslava Soukupa. A to už byl obrat dohromady kolem šesti, sedmi miliard.

To je pěkná pálka. Co bylo po Starcomu?

Pracovali jsme ve Vltava Labe Press, tam jsme dělali třeba magazíny TV Mini a TV Star, které dodnes fungují. V Ringieru jsem byl šéfem deníku Blesk a Sport. Byla to hezká práce, kolem 380 lidí v týmu. Ale pořád narážíte na korporát. Takže jsem šel do vlastních věcí. Jedou z prvních bylo, že jsme s Milanem Zavadilem, spoluzakladatelem M&M Reality koupili magazíny Grand Reality a City Real. Byly to časopisy, které se distribuovaly zdarma, udělali jsme z toho jeden velký projekt a prodali ho, shodou okolností, Pentě. Taky jsem postavil ekonomický deník E15 pro Františka Savova, který je teď, nevím, možná pořád na útěku.

Na čem jste nejvíc vydělal?

Kdybych měl říct jeden nejlepší a jeden nejhorší projekt podle velikosti, tak nejhorší bylo, když jsme kupovali Fashion TV. Tam jsme prodělali hodně peněz. Kupovali jsme ho v roce 2009, když byla krize, bylo to šílené. Tam to bylo v desítkách milionů, to nebyl dobrý byznys.

Dobrý byznys byla Profimedia. To byla největší fotobanka ve střední Evropě, dělali jsme to s Igorem Rattajem. Prodala se pak za několik stovek milionů korun. To už nebyl žádný emoční nákup, dávalo to dobrý smysl. I Grand Reality byl dobrý projekt.

Co je v současnosti hlavní byznys Karla Vágnera? Jak se daří rodinnému podniku se Simonou Krajinovou? A jaké rozdíly podle něj panují mezi českým a slovenským byznysem? Čtěte nejotevřenější rozhovor Karla Vágnera v magazínu Newstream CLUB 4.



Karel Vágner

Syn uznávaného muzikanta a vlivného byznysmena v hudební branži, manžel topmodelky. Karel Vágner patří k nejúspěšnějším marketérům česko-slovenské polistopadové éry. Pracoval pro velké nadnárodní společnosti, založil několik novin a časopisů. V současnosti se věnuje rodinnému byznysu, který je postaven na úspěšném působení na sociálních sítích. Se Simonou Krainovou a třemi syny bydlí střídavě v Dominikánské republice a v Česku.

