Andrea Ferancová Bartoňová: Sektor budoucnosti je ed-tech. Virtuální osobní učitelé pro Billa Gatese i prodavačku

Andrea Ferancová se pohybuje ve světě investic od konce devadesátých let, pracovala na řadě velkých transakcí. Skrze fond Espira, který spoluvlastní, v posledních letech investovala do firem, které mají pozitivní dopad na společnost. Impaktové investování neopouští, ale fascinuje jí věc, která už začíná měnit svět a životy lidí: ed-tech, inovativní vzdělávání. „Je to obrovská investiční šance i příležitost pro lidi, jak osobně celý život růst, vzdělávat se a rozvíjet se,“ říká původem slovenská investiční bankéřka žijící v Praze. Velkým pojmem jsou pro ni future relevant jobs.

Pocházíte ze světa investic a financí, ale v poslední době se zajímáte také o další odvětví, zejména o vzdělávání. Proč?

Moje cesta jako podnikatelky ve finančně-investičním světě je sama o sobě nezvyklá. Věnovala jsem se celý život vlastně podnikání v investicích a sledovala, jak se zaměření těchto investic postupně mění. Již od mého vstupu na burzovní parket ještě na vysoké škole jsem se zajímala o to, jaký dopad investice mají nebo můžou mít.

Proto jste založili fond Espira Investments?

Ano. Investuje do malých a středních firem, aby posílil jejich potenciál a umožnil jim růst a uspět v neustále se rozvíjejícím konkurenčním prostředí. Je důležité, aby firmy z malých zemí expandovaly, jinak hrozí, že naše budoucí generace budou pracovat jen pro mezinárodní korporace a zisky půjdou jinam. Jedním z aspektů naší strategie bylo i investování do firem, kde jsou ženy zastoupeny ve vedení, takové investice mohou přinést zajímavější nebo dokonce lepší výnosy a současně sledovat změnu v tom, jak se ženy zapojují do ekonomiky a mohou zvyšovat růst. Věřím, že jsme přispěli k této změně a diverzita se stává v současnosti mainstreamem, alespoň deklaratorně.

Fond Espira investoval například do vzdělávacího projektu Ondřeje Kanii. Proč jste se tehdy takto rozhodli?

Na příběhu JK Education Ondřeje Kanii jsem si uvědomila, že právě vzdělání a vzdělávání může být investice s opravdu největším dopadem. Je ale důležité připomenout, že to nemá jít na vrub výnosnosti. Fond Espira je dost úspěšný z pohledu výnosnosti, ale i vnímáno optikou exitů z konkrétních investic. Sektor vzdělávání je zajímavý tím dopadem, a to měřeno nejen všemožnými měkkými ukazateli, ale i tvrdými ekonomickými daty. V důsledku to má dopad na celý náš život včetně toho, co čteme a koho volíme.

Čím vás sektor vzdělávání zaujal?

Přináší velkou příležitost v několika směrech. Můžete přinést zásadní dlouhodobý dopad a přínos, a to jak z pohledu investora, tak z pohledu příjemce nových znalostí a dovedností. Technologie a umělá inteligence nám otevírají globální možnosti získávat špičkové znalosti téměř kdekoli na světě a podle osobních preferencí. Před několika lety jsem sledovala proces demokratizace v přístupu k investicím a nyní vidím podobný trend v oblasti vzdělávání. Je to fascinující. Nejenže se vzdělávání stává přístupnější pro všechny, ale s novými technologiemi a poznatky o tom, jak se učíme, máme možnost přeměnit způsob, jakým lidé získávají znalosti a dovednosti, což může mít zásadní dopad na ekonomický růst, konkurenceschopnost a kvalitu života.

Vy jste především investorka. Jak se tedy chcete ve vzdělání angažovat?

Už v rámci fondu Espira Investments naše první investice byla do oblasti vzdělávaní. Analyzovali jsme si cely vzdělávací trh a mnoho dalších příležitosti v našem regionu jsme tehdy nenašli.

Osobně jsem si celou tuto oblast z investičního hlediska rozdělila na tři části. První jsou samotné školy, a to od mateřských po vysoké. V Praze je vysoká koncentrace soukromých škol, protože roste bohatství a také rodiče to vnímají jako správnou investici. V tom se povedlo uspět právě Ondřeji Kaniovi, který vybudoval síť soukromých škol a přednedávnem ji prodal Dukes Education, největší síti prémiových soukromých škol ve Spojeném království.

A ty další části?

Druhou oblastí je segment takzvaného ed-tech, tedy společností, které vytvářejí nejrůznější technologické pomůcky a nové platformy. Nejznámější je asi Khan Academy nebo velmi populární Duolingo. Mimochodem Duolingo je krásnou ukázkou demokratizace vzdělávání, protože tuto aplikaci používají na jedné straně uprchlíci zdarma, kteří hledají v nových zemích lepší kvalitu života a uplatnění, a na druhé straně používají Duolingo lidé jako Bill Gates, to je fascinující. A pak tu je třetí oblastí, kterou je vzdělávání dospělých. Právě tato oblast mi přijde nejvíce zajímavá, z pohledu dopadu, a i z pohledu investičního a bude nabývat na důležitosti.

Proč?

Protože svět se velmi rychle mění, i v souvislosti s nástupem umělé inteligence a digitalizací bude spousta profesí zanikat, ale budou také vznikat nové, takzvané future relevant jobs. Pro dospělé lidi tak bude velmi důležité skloubit dohromady to, co umí a co je třeba i baví s tím, po čem bude na pracovním trhu poptávka. To by totiž mělo opravdu velký dopad, a to i na HDP. Jak jsem říkala, v rámci Espiry jsme se dívali na všechny tyto tři oblasti. A zjistili jsme, že v našem regionu vlastně není příliš do čeho investovat. Dívala jsem se na globální statistiky a například od roku 2021 bylo do tohoto segmentu investováno 22 miliard dolarů, přičemž v Evropě to bylo pouhých dvanáct procent z toho. A ve střední Evropě téměř nic. Většina projektů se tu zasekne na tržbách kolem dvacet milionů korun, což je pro investory příliš malé. Naproti tomu v USA a v Indii vyrostlo v oblasti vzdělávání mnoho jednorožců. Pár jich vzniklo i v Evropě jako je Kahoot nebo Gostudent, ale v našem regionu skoro nic.

Čím se tyto americké firmy zabývají?

Například společnost nazvaná Guild Education nabízí vzdělání pro takzvané front line workers, což jsou například prodavačky v supermarketech. Oslovili řadu amerických univerzit, které nabízejí bakalářské i magisterské tituly a nejrůznější certifikáty. A s jejich znalostmi a postupy učí, nebo možná přesněji koučují právě zaměstnance supermarketů v nejrůznějších powerskills, například time managementu nebo sebeuvědomění. Tím jim pomáhají růst osobnostně i kariérně. Guild Education je již několikanásobným jednorožcem a jeho valuace narostla na několik miliard dolarů.

Proč takováto firma vyroste v USA a pravděpodobně ne v Evropě?

Amerika má výhodu v tom, že tam působí největší firmy světa jako Walt Disney nebo Walmart. Ty mají statisíce zaměstnanců, takže firmy typu Guild Education má hodně potenciálních zákazníků. To v Česku nikdy nebude, a i proto tu nevznikají podobné firmy, kvůli čemuž tu lidé zatím nemají k dispozici podobné služby.

Což je škoda…

Velká škoda, protože žijeme v globálním světě a musíme být konkurenceschopní. U nás je navíc problém, že se dále rozvírají sociální a profesní nůžky. Ale nejde jen o to, tyto firmy dokážou lidem ukázat, jaké jsou jejich skutečné talenty a jak s nimi pak dál pracovat a co nejvíc jich využít ve svůj prospěch. Když děláme to, co nám jde a co nás baví, pravděpodobně to budeme dělat raději a klidně i déle než to, co dělat musíme nebo co děláme jen pro peníze.

Jak umělá inteligence promění vzdělávání a pracovní trh? Je Česká republika připraveno na dalekosáhlé změny, které AI přinese? Jaké investiční příležitosti umělá inteligence skýtá?

Celý rozhovor s investorkou Andreou Ferancovou Bartoňovou čtěte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

