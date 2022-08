Živě: Briefing premiéra Petra Fialy po jednání s prezidentem Milošem Zemanem

Prezident Miloš Zeman dnes od 18.00 na zámku v Lánech přijal na pravidelné schůzce premiéra Petra Fialu (ODS). Sejdou se po dvou měsících. Zabývat by se mohli válkou na Ukrajině, otázkami souvisejícími s českým předsednictvím v EU a také ekonomikou a opatřeními proti inflaci. Vzhledem k tomu, že vláda chce do dvou týdnů rozhodnout o dani z neočekávaných zisků v některých sektorech, je pravděpodobné, že s hlavou státu premiér nápad na takzvanou válečnou daň probere. Fiala se ke schůzce vyjádří ve 20.00 v přímém přenosu.

Zeman s Fialou se v Lánech naposledy sešli koncem června. Prezident tehdy předsedovi vlády oznámil, že jmenuje ministrem školství poslance STAN a ústavního právníka Vladimíra Balaše. Hovořili také o vstupu Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO).

Prezident na posledním jednání vyjádřil plnou podporu rozhodnutí evropských státníků, kteří udělili Ukrajině status kandidátské země Evropské unie.

Briefing premiéra Petra Fialy po jednání s prezidentem Milošem Zemanem

