Odborář Dufek se rozhněval: ČEZ nehorázně vydělává a obchody by neměly vozit jídlo z jednoho konce Evropy na druhý

Předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek na mezinárodní ekonomické konferenci v Praze řekl, že je potřeba postavit se proti tomu, aby obchodníci převáželi potraviny z jedné části Evropy do druhé. Měly by se podle něj podporovat potraviny, které lze vyrobit v ČR. Podpořil program EU Od zemědělce ke spotřebiteli k omezení ekologických dopadů produkce potravin. Zároveň označil Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) jako brzdu, která odčerpává peníze na rozvoj ekonomiky.

Dufek chce, aby supermarkety s ASO jednaly přímo a nevyjadřovaly se pouze prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu. Poznamenal, že komodita, která se vyrábí v ČR, je na německém trhu o polovinu levnější než v Česku. Odmítá, aby supermarkety diktovaly podmínky. „Musí být postižen supermarket, který bude porušovat zákon o významné tržní síle,” řekl.

Ekologické organizace podle něj zvyšují svojí agresivitu, například požadují dřívější odstavení uhelných elektráren. To podle něj ASO, která zastupuje i zaměstnance v energetice, nepřipustí, protože to není reálné. Je podle něj také potřeba zafixovat cenu emisních povolenek, protože ke snížení potřeby povede jen stálá cena komodit. Výkyvy na trhu podle něj zaplatí vždy spotřebitelé.

ČEZ vydělává nehorázně

Kriticky se vyjadřoval také k cenám energií a fungování společnosti ČEZ. Češi podle něj nemusí platit tak vysoké ceny energií, jak je stanovil cenový strop. „ČEZ nehorázně vydělává, přitom elektřina nepřejde hranice ČR,” uvedl.

Kritizoval i délku stavebního řízení a zpomalování investic například aktivitou ekologických aktivistů. Důležité stavby podle něj musí být vedeny v jiném režimu. „Praha za 30 let nebyla schopna dostavět okruh a neustále slyšíme, jak se Praha blíží Evropě. Já o tom přesvědčen nejsem,” řekl. Česko nyní ve stavbě dálnic podle něj může závidět Polsku, které po pádu komunismu mělo minimum dálnic. Stavebnictví označil za jeden z nejdůležitějších úkolů současné vlády.

Jako hanbu ČR označil nedostatek léků, zvlášť léků pro děti. „Vláda by měla jednoznačně podpořit vznik nového podniku, který tady začne léky vyrábět,” doplnil.

K aktuální debatě o růstu důchodů vyzval k tomu, aby se systém „opsal” z Německa, protože 90 procent firem jsou stejně z Německa a jsou na to zvyklé. Snížení mimořádné valorizace penzí, o kterém se nyní rozhoduje ve Sněmovně, podle něj ASO odmítá. Závěrem také řekl, že jeho odborová asociace nikdy nepodpoří další zdanění zaměstnanců. Místo toho by podle něj vláda měla zamezit tomu, aby zahraniční firmy ročně odvedly z ČR 300 miliard Kč, které by měly zdanit v tuzemsku.

V případě, že by se zaváděla znovu superhrubá mzda, měly by vyšší daňovou zátěž nést podnikatelé, uvedl. Kritizoval to, že vláda zrušila EET. Vyzval také k účasti na demonstraci Česko proti bídě, kterou svolala strana Právo Respekt Odbornost (PRO) na 11. března na Václavském náměstí v Praze.