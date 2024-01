Naděždin vyráží do boje proti Putinovi. Pro nás není soupeřem, zní z Kremlu

Ruský politik Boris Naděždin, vystupující jako odpůrce války proti Ukrajině, shromáždil 150 tisíc podpisů, které mu mají umožnit kandidaturu v ruských prezidentských volbách. Uvedl to server Meduza s odvoláním na web Naděždinovy kampaně.

Reklama

V okamžiku zveřejnění informace Naděždina podle jeho webu podpisem podpořilo 158 006 lidí. Klíčová otázka však podle komentátorů zní, zda Naděždina k březnovým volbám pustí ústřední volební komise, která si může najít hodně záminek k vyřazení politika z klání.

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina se ve středu vyjádřil, že v Kremlu nepokládají Naděždina za soupeře.

Hrozí další ruská okupace? Na severovýchodě Ukrajiny rostou obavy Politika Skoro celý rok poté, co Ukrajina osvobodila města podél válkou zničené cesty do Kupjansku v Charkovské oblasti, vyjadřovali místní obyvatelé obavy z druhé ruské okupace sotva šeptem. Nyní o nich mluví nahlas. ČTK Přečíst článek

Podle zákona by měl Naděždin do 25. ledna shromáždit 100 tisíc podpisů ruských voličů a komise by je měla obdržet 31. ledna. Platí limit 2500 podpisů z jednoho subjektu federace.

Komise Naděždinovi povolila začít sbírat podpisy na konci prosince. V prvních třech týdnech se podařilo shromáždit pouze 25 tisíc podpisů. Ale poté, co kandidáta podpořili známí opoziční politici, začal počet podpisů prudce vzrůstat a dalších 75 tisíc podpisů se podařilo shromáždit během pouhých pěti dnů. Na dalších 50 tisíc podpisů stačily jen dva dny, dodal server.

V souboji, který většina Američanů nechce, by Trump nad Bidenem zvítězil, uvedl průzkum Leaders Americký exprezident Donald Trump by podle aktuálních průzkumů zvítězil v očekávaném souboji o Bílý dům s nynější hlavou státu Joem Bidenem. Jeho současnou převahu potvrzuje nová sondáž společnosti Ipsos pro agenturu Reuters, podle níž by pro republikána hlasovalo 40 procent voličů, zatímco pro demokrata Bidena 34 procent. ČTK Přečíst článek

O Putinově vítězství v březnových volbách podle komentátorů není pochyb. Ale Naděždin dokázal oslovit lidi tím, že se jako jediný z potenciálních uchazečů vyslovil proti pokračování války, kterou Putin rozpoutal před dvěma lety, a neváhal kritizovat i samotného Putina, který podle něj vede zemi ke katastrofě.

„Sto tisíc zrádců nepomůže,“ napsal proválečný server Cargrad v době, kdy měl Naděždin k dispozici 100 tisíc podpisů pro svou kandidaturu. Volby v době války jsou podle komentátora užitečné tím, že umožňují „dobrovolné sčítání všech protiválečných, liberálních a prozápadních aktivistů, zkrátka zrádců“, a není k tomu ani zapotřebí policie, stačí prezidentský kandidát Naděždin, který hovoří o ukončení „speciální vojenské operace“ a o „příměří“. Počet podpisů pro Naděždina podle serveru přibližně odpovídá počtu ruských občanů ochotných vystoupit proti režimu, „tedy proti státu“, a dá se prý dokonce říci, že „počet podpisů přibližně odpovídá počtu zrádců“.