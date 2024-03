Musk vyvrátil spekulace, že Trumpovi zaplatí kampaň

Aby bylo jasno, nepřispívám penězi žádnému z kandidátů na prezidenta USA, napsal Elon Musk na síti X poté, co se do médií dostala informace o jeho tajné schůzce s Donaldem Trumpem a jeho sponzory v opětovném boji o prezidentské křeslo.

Miliardář Elon Musk dnes na své sociální síti X napsal, že se nechystá finančně přispět žádnému z kandidátů na amerického prezidenta. Očekává se, že se v listopadových prezidentských volbách bude opakovat duel mezi současným demokratickým prezidentem Joem Bidenem a jeho republikánským předchůdcem v Bílém domě Donaldem Trumpem.

„Jen aby bylo jasno, finančně nepřispěji ani jednomu z kandidátů na amerického prezidenta,“ napsal Musk.

List The New York Times (NYT) v úterý informoval, že se Musk setkal s Trumpem v jeho floridském sídle Mar-a-Lago, jelikož Trump usilovně shání finanční injekci pro svou prezidentskou kampaň. NYT v této souvislosti napsal, že Musk, jehož jmění se pohybuje kolem 200 miliard dolarů, by mohl Trumpovu ztrátu na jeho rivala prakticky sám vymazat, kdyby se rozhodl republikánského kandidáta podpořit. Televizi CNN se podařilo ověřit, že k setkání skutečně došlo a že měl Trump o víkendu v Palm Beach schůzky také s dalšími potenciálními sponzory.

Doposud Musk za prezidentské volby na rozdíl od jiných amerických miliardářů příliš neutrácel a v minulosti přispěl na kampaň politikům z obou velkých stran. Před dvěma lety ovšem na sociální síti Twitter, kterou později koupil a přejmenoval na X, napsal, že bude volit Republikánskou stranu. Později své fanoušky vyzval, aby tak ve volbách do Kongresu učinili také.

V rámci nynějších soubojů o nominaci na kandidaturu do Bílého domu to přitom nebyl první případ, kdy Musk naznačil podporu jednomu z politiků, ačkoliv ji následně stáhl, napsal web CNN. Pochvalně se například vyjádřil o floridském guvernérovi Ronu DeSantisovi a zahájení jeho kampaně odvysílal na síti X. Start kampaně tehdy DeSantisovi nevyšel podle představ, když plánovaný rozhovor s Muskem začal se zpožděním kvůli technickým problémům sociální sítě. DeSantis, který byl ještě před rokem předpokládaným hlavním vyzývatelem Trumpa, boj o republikánskou nominaci do listopadových prezidentských voleb vzdal koncem ledna a podpořil kampaň republikánského exprezidenta.

