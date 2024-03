Haleyová končí v boji o Bílý dům

Bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová vzdává souboj s Donaldem Trumpem. Konec kampaně by podle listu WSJ měla oznámit to ještě dnes.

Americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi odpadne poslední soupeř v boji o nominaci Republikánské strany do listopadových voleb prezidenta Spojených států, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). Bývalá guvernérka Jižní Karolíny Nikki Haleyová se chystá oznámit konec kampaně poté, co ji Trump porazil v hlasováních napříč USA i během takzvaného superúterý.

Podle nejmenovaných zdrojů WSJ obeznámených s jejími plány Haleyová odstoupení potvrdí v projevu ve svém domovském státě v 10:00 místního času (16:00 SEČ). Nechystá se přitom vyjádřit podporu Trumpovi, jak to učinili někteří předchozí kandidáti při ukončení kampaně, uvádí list.

Haleyová byla už od konce ledna poslední významnější soupeřkou exprezidenta v republikánském nominačním procesu, její šance na vítězství se však od počátku zdály být mizivé. Trump ji v únoru porazil i v Jižní Karolíně, kterou vedla mezi lety 2011 a 2017, a jeho dominance pokračovala při úterních kláních v 15 státech USA. Haleyová zvítězila pouze v jednom z nich a dohromady má na kontě méně než 100 delegátů pro republikánský nominační sjezd, zatímco Trump už má jistých přibližně 1000.

Repríza prezidentského klání

Haleyová, která v Trumpově administrativě působila jako velvyslankyně USA při OSN, se v kampani prezentovala jako umírněnější varianta ve srovnání s exprezidentem a některými dalšími kandidáty. Měla blíže k tradičnější republikánské politice z doby před Trumpovou érou a jako jedna z mála kandidátů se hlásila k vojenské podpoře Ukrajiny, která čelí ruské invazi.

Zpočátku odmítala Trumpa otevřeně kritizovat, to se ale v posledních týdnech změnilo. Označila jej za „totálně vyšinutého“ a charakterizovala jeho působení jako „katastrofu“. Nedávno také prohlásila, že neví, zda by Trump během svého případného druhého mandátu ctil americkou ústavu.

Podle WSJ hodlá Haleyová v dnešním projevu exprezidenta vyzvat, aby se snažil získat na svou stranu voliče, kteří v primárkách dali přednost jí. Část hlasujících v průzkumech uváděla, že v listopadu nejsou ochotni Trumpa podpořit.

Nejrušnější den prezidentských primárek ve Spojených státech (tzv. superúterý) nic nezměnil na tom, že americký prezident Joe Biden a jeho předchůdce Donald Trump míří k listopadové repríze souboje o Bílý dům.