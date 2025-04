Musk se snažil odradit Trumpa od zavedení cel, tvrdí The Washington Post

Nejbohatší člověk světa Elon Musk se jako důvěrník amerického prezidenta Donalda Trumpa snažil šéfa Bílého domu přesvědčit, aby od vysokých cel ustoupil, ve svém počínání ale neuspěl, uvedl list The Washington Post, který se odvolává na dva lidi obeznámené s touto záležitostí. Na Muskovy společnosti, mimo jiné na automobilku Tesla, mohou dovozní poplatky tvrdě dolehnout.

Musk se podle informací amerického deníku osobně obrátil na Trumpa, ale jeho názor se mu změnit nepodařilo.

Musk, který vlastní společnosti Tesla, SpaceX a sociální síť X a kterého si Trump vybral do čela skupiny pro zefektivnění státní správy (DOGE), o víkendu zveřejnil na webu několik příspěvků ke clům. V příspěvcích kritizoval Trumpova poradce pro záležitosti obchodu Petera Navarru, který je považován za architekta prezidentových celních plánů, a vyzýval k vytvoření bezcelní zóny mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Navarro následně nazval Muska po jeho komentářích montérem aut, který se spoléhá na díly z jiných zemí.

Muskova Tesla sice vyrábí auta pro americký trh v USA, i tak ale spoléhá na dodávky dílů z Číny a dalších zemí. V případě Číny se celní spor vyhrotil.

Trump minulý týden představil rozsáhlý balíček cel na prakticky všechny země světa, označuje je jako reciproční. Na Čínu se vztahuje 34procentní poplatek, celkové clo na dovoz z Číny do USA se tím zvyšuje na 54 procent. Peking na Trumpův krok v pátek reagoval oznámením dodatečného 34procentního cla na veškerý dovoz ze Spojených států. Šéf Bílého domu v pondělí uvedl, že pokud Peking do úterý nezruší 34procentní clo na dovoz z USA, uvalí na Čínu další dodatečné 50 procentní clo, které bude platit od středy.

