Musk aktivoval plán B pro případ vynucené koupě Twitteru. Prodal akcie Tesly za sedm miliard dolarů

Nejbohatší člověk světa Elon Musk prodal akcie automobilky Tesla v hodnotě 6,9 miliardy dolarů. Vyplývá to z výkazů pro Americkou komisi pro kontrolu cenných papírů (SEC). Agentura Reuters k tomu napsala, že peníze by mohly být použity na financování vynucené koupě Twitteru v případě, že Musk v září prohraje právní bitvu ohledně dohody o převzetí této sociální sítě.

„Je důležité vyhnout se nouzovému případnému nouzovému prodeji akcií Tesly v případě, že budu přinucen koupit Twitter,” tweetnul Musk v úterý v noci. Tento scénář ale zároveň zhodnotil jako málo pravděpodobný.

Musk přitom letos v dubnu řekl, že neplánuje další prodej svého podílu Tesly. Stalo se to poté, co prodal akcie v hodnotě 8,6 miliardy dolarů.

Právní experti ovšem tvrdí, že pokud šéf Tesly a společnosti SpaceX prohraje svoji při s Twitterem a bude nucen ho koupit nebo zaplatit vysokou pokutu, je možné, že bude muset prodat další akcie společnosti vyrábějící elektromobily.

Musk v dubnu za technologickou firmu Twitter nabídl 44 miliardy dolarů, později ovšem od dohody ustoupil a obě strany nyní čeká dlouhá právní bitva, která Muska může přijít na miliardy dolarů.

Z výkazů pro SEC vyplývá, že Musk mezi 5. a 9. srpnem prodal asi 7,92 milionu akcií Tesly. Nyní vlastní 155,04 milionu akcií.

