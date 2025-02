Musk také někdy prohrává. Kanaďané odmítli jeho družice

Tomu se říká obchodní válka: po vyhlášení cla na Kanadu, ke kterým přistoupila Trumpova administrativa, se stupňuje odveta. Nyní Ontario torpédovalo smlouvu se Starlinkem.

Kanadská provincie Ontario v pondělí oznámila, že zruší kontrakt se společností Starlink Elona Muska v hodnotě 100 milionů dolarů. Je to odveta za americká cla. „Zrušíme provinční smlouvu se Starlinkem. Ontario nebude obchodovat s lidmi, kteří se zoufale snaží zničit naši ekonomiku,“ napsal premiér Doug Ford na síti X. Dohoda, uzavřená v listopadu, měla pomoci připojit 15 tisíc domácností v odlehlých částech nejlidnatější provincie Kanady.

Bývalá místopředsedkyně vlády Chrystia Freeland navrhla uvalit cla na automobily Tesla jako odvetu proti „miliardářským kamarádům“ Donalda Trumpa, ale kanadská vláda to v neděli odmítla.

Kanada ukazuje, že rozhodně nechce kapitolovat jen tak. Od oznámení cel se rozjely další odvetné akce - lidé třeba bojkotují americké zboží.

