Řezník Musk vede na porážku agenturu pro zahraniční pomoc. Nazval ji zločineckou organizací

Americká vláda se chystá uzavřít agenturu pro mezinárodní rozvoj (USAID), která je největším americkým oficiálním poskytovatelem zahraniční pomoci. Oznámil to miliardář Elon Musk, jehož prezident Donald Trump pověřil škrty ve státní správě a regulacích. Britský deník The Guardian už o víkendu informoval, že webové stránky USAID nejsou dostupné. Sama agentura pak v pondělí rozeslala svým zaměstnancům pokyn, aby nechodili do jejího washingtonského ústředí.

Musk řekl, že o tématu s Trumpem podrobně hovořil a ten podle něj souhlasí, že USAID by se měla zavřít. Dnes ráno šéf společností Tesla a SpaceX o věci také debatoval živě s některými republikány na platformě X Spaces, dříve Twitter Spaces, která mu rovněž patří. „Ukázalo se, že to není červivé jablko,“ uvedl Musk. „To, co tu máme, je jen klubko červů. Musíte se toho v podstatě kompletně zbavit. Je to neopravitelné. Zavíráme to,“ dodal.

Pracovníci USAID uvedli, že vědí o 600 zaměstnancích, kteří nahlásili, že jim byl přes noc zablokován přístup do počítačových systémů agentury. Ti, kteří v systému zůstali, obdrželi interní emaily, že „na pokyn vedení agentury“ bude budova jejího ústředí ve Washingtonu „v pondělí 3. února pro zaměstnance agentury uzavřena“.

Muskovy komentáře přicházejí poté, co Trumpova administrativa propustila dva vysoce postavené bezpečnostní činitele USAID, kteří o víkendu odmítli Muskovým inspekčním týmům vydat tajné materiály z míst s omezeným přístupem, napsaly agentury AP a Reuters s odvoláním na své zdroje.

Zástupci nového úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE), který Musk vede, neměli pro přístup k těmto informacím bezpečnostní prověrku a představitelé USAID - John Voorhees a jeho zástupce Brian McGill - tudíž měli za to, že jsou ze zákona povinni jim přístup odepřít. Členové DOGE nicméně v sobotu nakonec přístup k utajovaným informacím USAID, které obsahují i hlášení zpravodajských služeb, získali, uvedl zdroj AP.

Musk v neděli na tuto zprávu reagoval na síti X, kde napsal: „USAID je zločinecká organizace. Je načase, aby zanikla.“ A pokračoval: „Víte, že USAID za použití dolarů z Vašich daní financovala výzkum biologických zbraní, včetně covidu-19, který zabil miliony lidí?“ Pro svá tvrzení nepředložil žádné důkazy ani je blíže nespecifikoval.

Také Trump v neděli podle serveru Axios novinářům řekl, že USAID „vedou radikální šílenci“ a že je potřeba „učinit rozhodnutí“. Zopakoval, že Musk má jeho plnou podporu. Na dotaz, zda odvádí dobrou práci, řekl: „Velmi snižuje náklady. Někdy s ním nebudeme souhlasit a nepůjdeme do všeho, do čeho on chce. Ale myslím, že odvádí skvělou práci. Je to chytrý člověk. Velmi chytrý,“ uvedl prezident. Dodal, že Muskovi velmi záleží na snižování výdajů federálního rozpočtu.

Kontrola na úřadu USAID přišla den poté, co tým DOGE provedl podobnou operaci na americkém ministerstvu financí, kde získal přístup k citlivým informacím včetně systémů pro platby milionů klientů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Ministerstvo rozesílá jménem federálních úřadů platby v celkové výši přes šest bilionů dolarů ročně, upozornil Reuters. Deník Washington Post napsal, že kvůli vyzrazení citlivých informací Muskovu týmu už rezignoval na svou funkci jeden vysoce postavený úředník ministerstva. O věci jako první informoval list The New York Times.

„Jde o hrubé zneužití moci nevoleným úředníkem a ukazuje to, že v Trumpově Bílém domě si lze moc koupit za peníze,“ uvedl demokratický senátor a člen senátního finančního výboru Peter Welch. Žádá také vysvětlení, proč Musk dostal přístup k platebnímu systému, jenž podle něj obsahuje citlivé údaje o daňových poplatnících.

Musk vytvořil úřad DOGE ve spolupráci s Trumpovou administrativou s cílem najít způsoby, jak propustit nadbytečné federální zaměstnance, omezit rozhazovačné programy a zredukovat federální regulace.

Trump už krátce po nástupu do úřadu minulý měsíc zmrazil na 90 dnů téměř veškerou zahraniční pomoc, s výjimkou humanitární potravinové pomoci a vojenské pomoci Izraeli a Egyptu. I tento krok se dotkl agentury USAID, která funguje od 60. let minulého století, je největším jednotlivým dárcem na světě a ve Spojených státech zaměstnává přes 10 tisíc lidí. Poskytuje pomoc v zahraničí, mimo jiné po přírodních katastrofách, na projekty bojující s chudobou či ochraňující životní prostředí, ale také potírající korupci, a pomáhá neziskovým organizacím i nezávislým médiím ve snahách o demokratické reformy. Ve fiskálním roce 2023 vyplatila pomoc za 72 miliard dolarů, v loňském roce poskytla 42 procent veškeré humanitární pomoci sledované OSN.

