Dráhy otestují Muskův Starlink. Rychlé připojení nabídne InterPanter mezi Prahou a Brnem

Národní dopravce věří, že satelitní internet může představovat odpověď na otázku, jak zajistit pro cestující stabilní a rychlé internetové připojení i tam, kde v okolí trati není k dispozici kvalitní signál od mobilních operátorů.

České dráhy otestují ve svém vlaku vysokorychlostní satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX Elona Muska. Speciální anténu dopravce instaloval do vlaku InterPanter, který bude v příštích týdnech jezdit například na linkách z Brna do Prahy či do Olomouce. Po třech měsících plánuje státní společnost provoz internetu vyhodnotit a rozhodnout o jeho dalším využití. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

„Věříme, že satelitní internet může představovat odpověď na otázku, jak zajistit pro naše cestující stabilní a rychlé internetové připojení i tam, kde v okolí trati není k dispozici kvalitní signál od mobilních operátorů. Bohužel, na tuzemské železniční síti je takovýchto bílých míst stále dost,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Během následujících tří měsíců si tak dráhy otestují například technologické parametry řešení, celkovou stabilitu připojení a také přínos pro cestující. „Pokud se toto technologické řešení osvědčí, vstoupíme do jednání se Starlinkem o dodávkách pro další naše vlaky,“ doplnil Krapinec. Vlak bude jezdit například na lince Svitava mezi Brnem, Českou Třebovou a Prahou nebo lince Moravan mezi Brnem, Přerovem a Olomoucí.

České dráhy na projektu spolupracují se Škodou Group, která zajistila montáž technologie do vlaku, a s firmami AMiT Transportation, ČD-Telematika a s Českým telekomunikačním úřadem, který zajišťuje měření a porovnávání dostupných rychlostí systému Starlink a mobilních sítí operátorů.

Za horka i mrazu

Technologie byla instalována na střechu jednoho z čelních vozů vlaku s příslušným kabelovým vedením mezi technikou a napájecím zdrojem. Anténa je tak vyhřívaná a může fungovat i v mrazivých dnech, stejně tak má vydržet i teploty až do 70 stupňů. Starlink je integrován do stávajícího wi-fi připojení a multimediálního systému soupravy. Cestující se k ní budou moci připojit klasicky přes ČD wifi a zdarma.

Technologie od Starlink byla podle Kupky vybrána z toho důvodu, že je zatím v Česku jako jediná dostupná. V příštím roce by podle něj mohla být k dispozici i technologie od společnosti Amazon a v budoucnu také připravované evropské řešení. Následně bude podle ministra možné vybrat z více nabídek.

Dráhy už loni spustily výměnu zastaralých wi-fi routerů první generace za nové. Zlepšováním internetového připojení se zabývají také další dopravci. Například Leo Express letos do svých vlaků instaluje 5G opakovače v hodnotě 24 milionů korun, které by měly posílit signál připojení. Instalaci wi-fi routerů využívající 5G síť v minulém roce ohlásil také RegioJet.

Starlink patří pod vesmírnou společnost SpaceX americko-kanadského podnikatele jihoafrického původu Elona Muska. Cílem projektu, jehož realizace začala před pěti lety, je vytvořit síť, která by pomocí několika tisíc malých satelitů na oběžné dráze kolem Země umožnila vysokorychlostní připojení k internetu z jakéhokoli místa na světě. Satelity se pohybují na nízké oběžné dráze ve výšce přibližně 550 kilometrů nad Zemí. Její navigační schopnosti aktuálně využívají například i Ukrajina a Rusko ve válečném konfliktu. Síť Starlink vlastní na 60 procent z asi 7500 umělých satelitů Země a je jedinou funkční konfigurací družicového internetu. Ačkoliv je družic dosud na oběžné dráze výrazně méně, než je finální množství, služba Starlink už i v ČR dobře funguje.

Rekordní rok pro České dráhy. Dopravce uvedl do provozu vlaky za 19 miliard Zprávy z firem Národní dopravce České dráhy (ČD) v loňském roce do provozu uvedl 144 nových vlaků za téměř 19 miliard korun, uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Z hlediska modernizace vozového parku jde o rekordní rok. Pro dálkové linky dráhy převzaly osm vlaků ComfortJet, na regionálních trasách dráhy začaly provozovat nové RegioPantery a RegioFoxy. Letos dráhy do konce roku plánují nasadit do provozu 14 z 20 objednaných ComfortJetů pro dálkovou dopravu. ČTK Přečíst článek

Hvězdné války. Bezos vyslal do vesmíru družice, chce konkurovat Muskovu Starlinku Zprávy z firem Společnost Amazon miliardáře Jeffa Bezose vypustila na oběžnou dráhu první várku družic svého projektu Kuiper, který má z vesmíru poskytovat vysokorychlostní internetové připojení po celém světě a snažit se konkurovat nyní dominantnímu Starlinku nejbohatšího muže planety Elona Muska. Informovaly o tom tiskové agentury s odkazem na živý přenos. ČTK Přečíst článek