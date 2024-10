Musk má další cíl. Trumpovo znovuzvolení. Peněžní ani osobní podporou nešetří

Miliardář Elon Musk, který patří mezi největší podporovatele republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, vystoupí na několika akcích v Pensylvánii. Oznámil to dnes na sociální síti X, kterou vlastní. Pensylvánie je považována za jeden z klíčových států, které budou mít na výběr nového šéfa Bílému domu významný vliv.

Z nově zveřejněných údajů amerických úřadů vyplývá, že Musk na podporu Trumpa dal během tří měsíců 75 milionů dolarů (1,74 miliardy korun), čímž se stal pro republikánskou kampaň zásadním přispěvatelem.

Peníze Musk, který patří k nejbohatším lidem světa, posílá přes America PAC, což je politický akční výbor. Tento výbor založený Muskem patří do kategorie takzvaných super PAC výborů, takže se ho netýkají finanční limity, což mu umožňuje na podporu kandidáta přijímat finance bez omezení. Zároveň ale nesmí kampaň koordinovat s kandidáty a politickými stranami.

To, jak se Musk za Trumpa staví, dokládá miliardářova peněžní i osobní podpora. Musk se zúčastnil Trumpových volebních mítinků a nyní se rozhodl v Pensylvánii zorganizovat několik akcí, na kterých pronese projevy. „Pokud se těchto projevů chcete zúčastnit, bude to bez poplatku. Jen musíte podepsat naši petici na podporu svobody projevu a práva nosit zbraň a hlasovat v těchto volbách,“ napsal na X.

O tom, že se Musk chce v Pensylvánii více zapojit do Trumpovy kampaně, už tento týden s odvoláním na své zdroje informovala agentura Reuters. Ta rovněž uvedla, že Muskova vystoupení budou spojena s výborem America PAC.

Volby, které rozhodnou o nástupci demokrata Joea Bidena, se konají 5. listopadu. Soupeřem republikána Trumpa je demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová.

