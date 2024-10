Donald Trump pro Bloomberg: Jako prezident zavedu cla pro veškerý dovoz

Případné vítězství Donalda Trumpa ve volbách amerického prezidenta odnesou čeští exportéři. Trump totiž v rozhovoru pro agenturu Bloomberg potvrdil, že v případě zvolení bude jedním z klíčových opatření jeho ekonomické politiky zavedení cla na veškeré zboží dovezené na americký trh. „Pro čínské zboží by to bylo 60procentní clo, pro ostatní státy 10 procent,“ uvedl Trump. Republikánský kandidát se zároveň netají tím, že cílem tohoto opatření je přesun co nejvíc výroby a firem na území USA. „Kdo bude tady, nebude muset clo platit,“ dodal Trump.

Americké prezidentské volby se blíží a ačkoli o vítězi budou rozhodovat jen američtí voliči, dopady to bude mít na celý svět. A to přinejmenším na firmy, a to včetně těch českých. Republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump v rozhovoru pro agenturu Bloomberg potvrdil, že zavede či zpřísní celní politiku. Cílem má být zejména Čína, dopad to však bude mít na všechny. Dovoz z Číny by měl být nově zatížen 60procentními cly, Trump však zopakoval, že i dovoz ze zbytku světa bude znevýhodněn proti domácím výrobcům, a to konkrétně ve výši desetiprocentního cla.

„Chceme bránit náš průmysl, zejména výrobu aut,“ potvrdil Trump. Právě automotive přitom je jedním z klíčových průmyslů pro český export, ať už přímo, nebo zprostředkovaně přes zejména německé značky.

Trump se také netají tím, že zavedením cel sleduje přinejmenším tři cíle. Prvním je zvýšení vyjednávacího potenciálu vůči ostatním zemím. Druhým pak snaha přilákat co nejvíce výrobců přímo do USA. Třetím pak má být navýšení příjmů státního rozpočtu, který je aktuálně v deficitu kolem dvou bilionů dolarů.

Snížení daní má vyvážit nižší daně

Druhou klíčovou Trumpovou politikou v ekonomické oblasti má být pokračující snižování daní. Za Trumpa již daně klesly na aktuálních 21 procent. Jenomže jde o časově omezené opatření, které má vypršet již v příštím roce. Při případném vítězství Trump hodlá snížení daní ještě prohloubit a daně by mohly klesnout až na 15 procent.

Ekonomové spočítali, že pokud by Trump zavedl veškeré své plány, stávající deficit by narostl na dvojnásobek. To Trump v rozhovoru odmítl i s tím, že právě výnos z nových cel by tomu značně pomohl. Nicméně agentura Bloomberg spočítala, že nová cla by vynesla maximálně 200 miliard dolarů ročně navíc, zatímco celkové příjmy do státního rozpočtu jen v letošním roce představují téměř 5 bilionů dolarů. Trump i toto odmítl s tím, že on počítá s výrazným růstem ekonomiky, který jeho opatření přinesou.

„Porosteme. Jedinou cestou, jak toho docílit, je hrozbou zavedení cel,“ prohlásil.

Prodej US Steel a rozdělení Googlu

Poslední klíčovou otázkou, kterou Trump v ekonomické oblasti zmínil, byly velké korporace. Aktuálně se řeší zejména dvojice kauz, které mohou výrazně ovlivnit volby. První je případný prodej společnosti US Steel, která sídlí v Pennsylvanii, tedy v jednom z takzvaných swing states. O průmyslový kolos usiluje japonský konglomerát Nippon Steel, což Trump považuje za nepřijatelné.

„Jsou firmy, které musíte vlastnit sami,“ uvedl Trump.

V této oblasti jsou však s kandidátkou demokratů Kamalou Harris zajedno.

Druhou palčivou otázkou pak je aktuální soud se společností Google, proti níž vede stávající ministerstvo spravedlnosti antimonopolní žalobu. Na jejím konci přitom může být i povinné dělení firmy. Ačkoli se Trump v minulosti o této problematice několikrát vyjádřil, aktuálně žádný štěpný komentář nenabídl. Spokojil se s vágním konstatováním, že by „se něco mělo udělat, aby byl trh s internetovým vyhledáváním férovější“.

