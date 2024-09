Karel Pučelík: Co když Trump prohraje? Připravme se na obstrukce pokusy o zvrácení voleb

Když Donald Trump před pěti lety prohrál (ano, skutečně prohrál) prezidentské volby, ihned zkoušel různými způsoby výsledek zvrátit. Pokud nebude úspěšný i letos v listopadu, lze podle mnoha indicií očekávat, že se o to pokusí znovu. Ne zrovna intuitivní systém prezidentských voleb k tomu bohužel ponechává několik možností. Trumpův tým navíc bude lépe připravený.

Výběr nového prezidenta v podstatně neprobíhá v jedněch celonárodních volbách, ale vlastně v padesáti hlasování v padesáti státech plus District of Columbia. Záleží na tom, jaká je v nich politická situace, některé jsou tradičně republikánské, některé demokratické, největší drama skýtají pochopitelně ty, které nejsou přesvědčivě modré ani červené. Těch je letos šest – Georgia, Pensylvánie, Arizona, Nevada, Wisconsin a Michigan. A aby toho nebylo málo, každý stát si může pravidla upravovat.

„Pokud mezi vítězi a poraženými panuje dobrá víra, i tak labyrintový volební systém, jako je ten americký, přinese správný výsledek. Pokud se však tato dobrá víra vypaří, ani ten nejlépe navržený systém si s ní neporadí,“ uvádí magazín The Economist, který se podíval na slabá místa systému.

Trumpův tým se připravuje na obstrukce

Podstatná část americké společnosti ale volbám nedůvěřuje. Donald Trump i přes několik soudních sporů týkajících se jeho snah ovlivnit vítězství Joe Bidena, stále tvrdí, že poslední volby vyhrál. Mluvil o tom i ve zřejmě jediné prezidentské debatě s Kamalou Harrisovou. Spolu s Trumpem věří v „ukradené volby“ mnoho republikánů a miliony voličů.

Zatímco posledně působily pokusy o zvrácení voleb do značné míry impulsivně a naivně, letos si pro případné zpochybnění Trumpova kampaň připravuje půdu. Jak připomněl The Economist, naznačuje to hned několik vyjádření. „KDYŽ ZVÍTĚZÍM, budou lidé, kteří PODVÁDĚLI, stíháni v plném rozsahu zákona,“ hrozí exprezident. Podobně na volebním mítinku v Las Vegas prohlásil, že „jediný způsob, jak nás mohou porazit, je podvádět.“ Na červencovém republikánském sjezdu pak Trumpův blízký spolupracovník Chris LaCivita řekl: „Neskončí to v den voleb, skončí to v den inaugurace.“

Lze tedy očekávat, že v případě prohry Trump rozpoutá velké obstrukce. Letos bude jeho tým připraven, vždyť v některých státech s republikánským vedením probíhají revize volebních procesů, zejména korespondenčního hlasování. Právě proti hlasům zaslaných poštou Trump posledně nejvíce brojil.

Kde může nastat problém?

Ve volebním kalendáři je hned několik příležitostí, kde může poražený kandidát a jeho příznivci zaškodit. Pojďme se podívat na kritická místa. Potíže mohou nastat už při počítání, ale i po něm vede k inauguraci ještě dlouhá cesta. Ačkoli to dříve byly povětšinou jen formality, dnes si volič nemůže být ničím jistý.

Ve Spojených státech technicky vzato nevede k mandátu součet hlasů občanů, ostatně už několikrát vyhrál kandidát s celkově menším počtem hlasů občanů, ale každý stát vyšle podle svých výsledků volitele. Ještě než se dostanou ke slovu, přichází první varovná kontrolka – hlasování musí ve stanoveném časovém limitu potvrdit guvernér a volební úředníci.

Zajímavá je i pozice volitelů. Většina států po nich požaduje, aby hlasovaly pro kandidáta, který volby v jejich státě skutečně vyhrál. Jenže existují i výjimky, které si s rebelujícími voliteli neumějí poradit. Ti tak teoreticky mohou odevzdat svůj hlas dle svého uvážení. A zrovna mezi tyto státy patří klíčová Pensylvánie a Georgie. Volitelé, kteří byli dříve ochotni jednat podle Trumpova plánu jsou v klíčových státech opět na scéně.

Společně s prezidentem proběhnou v listopadu i volby do Kongresu. Až se v lednu noví kongresmani sejdou, spočítají hlasy od volitelů a ratifikují volbu. Co když bude většina republikánů patřit mezi Trumpovy věrné? To vše proběhne pod vedením úřadujícího viceprezidenta. V roce 2021 Donald Trump přesvědčoval svého „VP“ Mikea Pence, aby volbu neschválil. To se ale nyní nejspíš nestane, protože dohlížet na Kongresmany bude Kamala Harrisová.

Američané prohrávají už teď

Demokratický systém si bude moci teprve oddechnout, až právoplatně zvolený prezident 20. ledna složí přísahu. Je však pozoruhodné, že se vůbec těmito otázkami vážně zabýváme, což je samo o sobě dílčí prohrou demokratické společnosti.

„Trumpovy snahy o ‚zastavení krádeže‘ byly znepokojivé nikoli proto, že by byly podloženy silnými právními argumenty, ale proto, že se mu podařilo získat pro svá nepodložená tvrzení širokou a horlivou podporu jak mezi republikánskými voliči, tak mezi elitami,“ píše The Economist. „Průzkumy veřejného mínění neustále zjišťují, že většina republikánů se domnívá, že Trump byl v roce 2020 okraden o vítězství. Mnozí z nich se obávají, že se tak stane i letos. Podle průzkumů republikáni věří spíše Trumpovi než volebním úředníkům,“ dodává britský týdeník.

