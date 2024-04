Musk hasí průšvih v Tesle. Vyhazov dostane desetina lidí

Americký výrobce elektromobilů Tesla hodlá zredukovat svou globální pracovní sílu o více než deset procent, což znamená zrušení minimálně 14 tisíc pracovních míst. Uvedl to server Electrek s odvoláním na interní e-mailovou zprávu, kterou v automobilce Tesla rozeslal její šéf Elon Musk.

„Při přípravě firmy na novou fázi růstu je mimořádně důležité prozkoumat všechny aspekty podniku z hlediska snižování nákladů a zvyšování efektivity. V rámci toho jsme provedli důkladnou revizi organizace a učinili obtížné rozhodnutí snížit počet zaměstnanců po celém světě o více než deset procent,“ cituje server z Muskova e-mailu. Na konci prosince Tesla podle výroční zprávy zaměstnávala po celém světě 140 473 lidí, napsala agentura Reuters.

Automobilka začátkem dubna oznámila, že její odbyt se v letošním prvním čtvrtletí snížil o téměř devět procent na 386 810 vozů ze zhruba 423 tisíc vozů před rokem. Vykázal tak první meziroční pokles za téměř čtyři roky a výrazně zaostal za očekáváním analytiků.

Tesla se v poslední době potýká se zostřenou konkurencí a zpomalením růstu poptávky po elektromobilech. Automobilka naposledy vykázala meziroční pokles odbytu ve druhém čtvrtletí 2020, kdy musela omezit výrobu v důsledku pandemie nemoci covid-19.

Automobilka začátkem dubna uvedla, že k poklesu odbytu v prvním čtvrtletí přispěly problémy způsobené narušením dopravy v Rudém moři a sabotáž, která omezila výrobu v její německé továrně. Finanční výsledky za letošní první čtvrtletí Tesla zveřejní 23. dubna.

Agentura Reuters tento měsíc informovala, že Tesla upustila od projektu levného elektromobilu. Musk nicméně po zveřejnění zprávy napsal na síti X, že „Reuters (znovu) lže“. Musk rovněž nedávno oznámil, že Tesla představí 8. srpna dlouho avizované robotaxi, tedy vůz bez řidiče.

