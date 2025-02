Aleš Michl: Sazby zůstanou nad inflací delší dobu. Chceme, aby lidé spořili

Sazby chceme nechat nad inflací delší dobu. Chceme motivovat lidi ke spoření. To uvedl guvernér rady České národní banky Aleš Michl na tiskové konferenci po měnově-politickém zasedání rady ČNB. Nastavení sazeb by tak mohlo být v letošním roce výš, než očekává makroekonomická prognóza, dodal Michl.

Reklama

Proinflační tlaky v české ekonomice zůstávají, sazby tak chceme mít vyšší po delší dobu. To prohlásil na tiskové konferenci po měnově-politickém zasedání rady České národní banky její guvernér Aleš Michl. Stalo se tak poté, co ČNB opětovně zahájila snižování sazeb, když dvoutýdenní reposazbu snížila z úrovně 4 procent na hladinu 3,75 procenta. Dále však uvedl, že v letošním roce by sazby již nijak výrazně klesnout neměly, a na konci roku sazby tak téměř jistě budou nad třemi procenty.

„Krátkodobé proinflační tlaky se prozatím nenaplnily. Přesto k dalšímu uvolnění měnové politiky budeme přistupovat již velmi opatrně. Restriktivní politiku tak možná budeme držet po delší dobu,“ uvedl guvernér. „Sazby tu efektivně byly v záporu skoro deset let. My je chceme držet nad inflací co možná nejdéle. Chceme tím mimo jiné motivovat lidi, aby spořili,“ dodal Aleš Michl.

ČNB se vrátila k uvolňování měnové politiky. Snížila základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta Money Bankovní rada České národní banky (ČNB) se po prosincové pauze vrátila k uvolňování měnové politiky. Základní úrokovou sazbu snížila o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Sazba je tak na nejnižší úrovni od konce ledna 2022. Finanční trh snížení základní úrokové sazby v tomto rozsahu očekával. ČTK Přečíst článek

Inflaci ženou nahoru mzdové požadavky

Oněmi proinflačními tlaky podle Michla zůstávají mzdové požadavky ve veřejném i soukromém sektoru. Dále se na tom podepisují také výdaje státních institucí a spotřeba domácností. Naopak slabší zůstává zahraniční poptávka. To se pak odráží na očekávaném růstu českého HDP. Tuzemská ekonomika podle Michla sice oživuje, růst však nadále zůstává pod potenciálem, na čemž se negativně podepisuje právě snížená zahraniční poptávka, ale také nejistoty na globálních trzích. Pro letošní rok tak ČNB očekává růst ekonomiky o dvě procenta, což bude dáno zejména dalším růstem spotřeby domácností, pro rok 2026 pak HDP poroste o 2,6 procenta.

Reklama

„Co se inflace týče, makroprognóza sekce měnové počítá s letošní inflací na úrovni 2,4 procenta, pro rok příští by měla klesnout ke dvěma procentům. Nicméně dnes zveřejněná data Českého statistického úřadu o lednové inflaci naznačují, že by ceny mohly růst o něco rychleji, protože lednová inflace byla vyšší, než se očekávalo,“ připomněl guvernér Michl.

Potraviny by letos měly zdražovat dvojnásobě rychleji, než jaká bude obecná inflace Money Lednová inflace v ČR byla vyšší, než drtivá většina analytiků očekávala. Meziročně dosáhla úrovně 2,8 procenta. Předpoklad byl v konsensu analytiků takový, že to budou jen 2,6 procenta. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Bitcoin do rezerv? Napoví analýza

Aleš Michl se na tiskové konferenci vyjádřil také k možnosti, že by Česká národní banka investovala část svých prostředků do bitcoinu. Plán, který naznačil v minulém týdnu, způsobil mezi evropskými centrálními bankéři vlnu pochybností, další podrobnosti pak zatím nebyly známy.

„Zadali jsme si vytvoření studie možností investovat část devizových rezerv také do jiných nástrojů, než kam investujeme nyní. Až bude studie dostupná, seznámíme se s ní a podle ní budeme dál postupovat,“ uvedl guvernér ČNB. Podle něj přitom neexistuje žádný časový horizont na tvorbu této studie. „Chceme kvalitní studii,“ uzavřel lapidárně.

Michl pro Financial Times: Mám rád ziskovost. Chci, aby ČNB měla část rezerv v bitcoinech Money Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent. Michl to řekl v rozhovoru s listem Financial Times (FT). Dodal, že je „velmi pravděpodobné“, že banka příští týden sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. nst, ČTK Přečíst článek