Šmejc skončí jako ředitel PPF. Skupina loni rekordně vydělala

Novými generálními řediteli skupiny PPF se stanou od července finanční ředitelka Kateřina Jirásková a ředitel pro investice Didier Stoessel. Jiří Šmejc skončí jako generální ředitel skupiny PPF v červnu, kdy mu vyprší jeho tříletý mandát domluvený v roce 2022.

„Dohodli jsme se na tříletém kontraktu a ten vypršel. Byla na tom vzájemná shoda,“ uvedl Šmejc. Doplnil, že se bude věnovat své firmě Emma Capital a nastoupí do dozorčí rady PPF.

Skupina PPF pod jeho vedením loni vykázala rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, tedy 80 miliard korun, když předloni měla zisk 1,45 miliardy eur. To bylo v přepočtu asi 36 miliard korun. K výsledku podle Šmejce přispělo partnerství s globální technologickou skupinou Emirates Telecommunications Group Company i růst ziskovosti jednotlivých divizí a firem PPF.

Aktiva PPF klesla meziročně o 4,1 procenta na 41,7 miliardy eur, tedy 1,04 bilionu korun. To podle Šmejce částečně souvisí s transakcí s e& či odchodem Home Creditu z asijského trhu.

Zaměření na Evropu

Šmejc dále uvedl, že skupina PPF pokračuje ve větším zaměřování na Evropu, zejména na sektory telekomunikací, médií, finančních služeb a realit. Prostor pro další nákupy či partnerství vidí například v jihovýchodní Evropě či v telekomunikacích. Jak vnímá nastavení rodiny Kellnerových, bude podle něj nějaká část peněz umístěna i do realit.

„Budeme se snažit udržet nějaký geografický balanc, primárně v rámci Evropy,“ uvedl. Připomněl, že za tři roky jeho působení nastal přesun aktivit PPF z Asie a Ruska na evropské trhy. „Chceme být v Evropě, protože máme pocit, že jí rozumíme. Je to území, kde funguje právo, je tu alespoň nějaká stabilita. Také řízení firem je pohodlnější, když sídlí blízko,“ dodal.

Vyzdvihl loňské spuštění platformy Unity, která vybraným spotřebitelsky zaměřeným firmám ze skupiny umožňuje poskytnout společnou nabídku služeb a produktů či letošní sloučení internetové televize O2 TV se streamovací platformou Novy Voyo do služby s novým názvem Oneplay. Je to podle něj know-how, které je replikovatelné i v dalších zemích. Jde o platformu, kdy se na televizní obrazovce najde všechno na jednom místě, tedy dostatek televizních kanálů, streamingu, sportovního obsahu. „Máme šanci zde zásadně růst, v ČR bychom se během pěti let mohli dostat na 2,5 milionu zákazníků,“ odhadl. Cílem je podle něj být nejpoužívanější službou v Česku.

PPF uvažuje o přenesení sídla z Nizozemska do Česka. Důvodem sídla v Nizozemsku byla tehdejší lepší právní ochrana, vysvětlil Šmejc. Nyní se to změnilo, dohody o ochraně investic jsou unifikovány v rámci EU. „Vedeme diskuze, zda sídlo nepřesunout zpět. Ale to bude proces na dlouhé roky. Všechny firmy skupiny se sídlem v ČR zde také platí daně,“ upozornila finanční ředitelka Kateřina Jirásková.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí.

