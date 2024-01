Mnozí šéfové amerických firem se znovuzvolení Trumpa obávají, ale nahlas o tom nepromluví

Mnoho vedoucích postav amerických firem chápe, jaké riziko by přinesl návrat Donalda Trumpa do Bílého domu. Druhé období by pravděpodobně bylo horší než to první. Veřejně už o tom však šéfové společností nemluví. Mohlo by se jim to vymstít.

Nejvyššími patry amerického byznysu obchází strašidlo Trumpova druhého prezidentského období. Mnozí šéfové firem se případného znovuzvolení kontroverzního exprezidenta obávají, jejich dříve hlasitá kritika ale nyní poněkud utichla. Ani jejich obavy, o kterých píše magazín The Economist nezaznívají veřejně. Ve hře je až příliš mnoho.

Když před čtyřmi roky Donald Trump odcházel z Bílého domu s ostudou po vyplenění Kapitolu davem jeho příznivců, málokdo se obával veřejně vystoupit s odsouzením Trumpovy rétoriky a odmítání uznat volební porážku. Nyní se však, tehdy skoro až nemyslitelná, představa exprezidentova návratu dostává stále reálnější kontury. Trump, který čelí řadě soudních procesů, ještě nemá nic jistého, ale první kolo výběru republikánského kandidáta v Iowě ukázalo jeho silnou pozici.

Dnes už si velké firmy dávají záležet na tom, co vypustí do světa. Nemusí to být nutně ze strachu. Mnozí byznysmeni si uvědomují, že veřejná kritika z prosklených kanceláří milionových firem nepadá úplně na úrodnou půdu. Naopak, pro přesvědčené voliče Donalda Trumpa naopak slouží jako potvrzení, že proti němu skutečně stojí zlovolné spiknutí elit.

Trump zbavený okovů

V dalších případech už jde o blaho jejich společností. „Jeden z poradců pro vztahy s veřejností se před rokem domníval, že pro podnikatele bude poměrně snadné se Trumpa distancovat kvůli jeho právním útrapám. Pak ale přišel neoficiální bojkot piva Bud Light pravicovými kulturními bojovníky, které urazila jeho marketingová kampaň s transgenderovým influencerem,“ uvádí příklad magazín. A koneckonců, kdo dá ruku do ohně za to, že se Trump jako prezident nebude kritikům mstít?

Do další skupiny patří šéfové, kteří nejsou proti Trumpovi nijak zvlášť vysazení. Nepomáhá jim ani administrativa Joea Bidena, která zbytečně často sahá po anti-byznysové rétorice, což je rozčiluje. Každý rozumný podnikatel však musí uznat, že Bidenova politika je předvídatelnější a stabilnější, a tím pádem obecně vhodnější pro byznysové prostředí než chaotická tažení Donalda Trumpa na prahu obchodních válek, ať už slibuje cokoliv.

Mnozí lidé z vedení velkých společností si uvědomují, že druhé volební období by bylo horší než to první. Vzpomeňte jen na oblíbenou mantru z doby před Trumpovým zvolením v roce 2016. Tehdy se optimisticky tvrdilo, že Trumpa obklopí tým umírněných republikánů, a ti ho umravní. Dnes už víme, že to dopadlo zcela opačně a Trump zcela ovládl Republikánskou stranu. The Economist připomíná, že tentokrát by s Trumpem nastoupil klan jeho oddaných následovníků, kteří se už teď připravují jednotlivé politické kroky. Přišel by tedy „Trump zbavený okovů“.

Sledujeme vzestup autoritáře?

Byznys není jediným odvětvím, které po Iowě přepadly chmury. Špatně se prý usínalo i politikům ve švýcarském Davosu, kde tou dobou probíhalo Světové ekonomické fórum. Evropa se opodstatněně obává, že by po Trumpově vítězství zůstala na klíčové problémy sama. Hrozí, že své zmínky o opouštění a tím i paralyzování NATO dotáhne do konce a otevře tím cestu Putinovi a dalším podobným hráčům nerespektujícím mezinárodní právo.

Trumpovo druhé období by nakonec mohlo naše představy ještě překonat. Exprezidentovy vypouštěné balónky jsou v pravdě děsivé. Tento týden například na své sociální síti Truth Social tvrdil, že prezident má absolutní imunitu na činy spáchané v úřadě. „Prezident s ‚plnou imunitou‘ je král, je diktátor. Říká nám, co chce. Je to to, co vy chcete?“ komentoval Trumpovo myšlenkové cvičení bývalý republikánský kongresman Joe Walsh.

Tím přibyl další do sbírky Trumpových autoritářských výroků, už dříve třeba naznačoval, že může proti svým oponentům využít soudní mašinerii. Ať už primárky dopadnou jakkoli, ochutnávku Trumpova druhého prezidentství máme před sebou už nyní. „Z dlouhodobého hlediska je představa, že zisky podniků mohou být izolovány od společenských otřesů, fantazií. Pokud pan Trump široce korumpuje americkou politiku a podniky vidí, že z jeho vlády profitují, představuje to pro ně do budoucna velké riziko,“ upozorňuje magazín.

