Jestli se bojíme zákazu spalovacích motorů? Problémem budou baterie pro elektrovozy, varuje manažer VW

V současnosti chybí celá řada primárních surovin nutných na výrobu baterií do elektrovozů, jako jsou nikl, kobalt či nikl. To může přechod k čistší mobilitě výrazně prodražit a zpomalit, míní finanční ředitel Volkswagenu.

Dohoda Evropské unie o postupném ukončování výroby vozů se spalovacím motorem v příštích 12 letech je problematická, ale ještě větším problémem bude výroba dostatečného množství baterií pro elektromobily, které mají vozy se spalovacím motorem nahradit. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl finanční ředitel německé automobilky Volkswagen Arno Antlitz.

Komentář zazněl poté, co se země EU dohodly na zákonech pro boj proti změně klimatu, včetně toho, který požaduje, aby nové automobily prodávané v unii od roku 2035 vypouštěly nulové emise oxidu uhličitého. To v praxi může znemožnit prodej automobilů se spalovacími motory.

„Je to náročný cíl. Myslíme si, že je splnitelný,“ řekl Antlitz. „Nejnáročnějším tématem není navyšování počtu závodů na výrobu aut. Nejnáročnějším tématem bude rozjezd dodavatelského řetězce baterií,“ doplnil.

Je nedostatek lithia i kobaltu na výrobu baterií

Volkswagen uvedl, že k danému datu přestane v regionu prodávat automobily se spalovacím motorem. Některé automobilky, které jsou ve vývoji elektromobilů pozadu, ale mohou mít problémy s dodržením termínu.

Velké automobilky se snaží zajistit si dodávky baterií. Větší problém však může představovat nalezení dostatku surovin pro jejich výrobu. Pokud se nepodaří získat dostatečné dodávky lithia, niklu, manganu nebo kobaltu, může to zpomalit přechod k elektromobilům, zdražit tyto vozy a ohrozit ziskové marže automobilek.

Generální ředitel automobilky Stellantis Carlos Tavares minulý měsíc uvedl, že očekává, že automobilový průmysl zasáhne nedostatek baterií pro elektromobily v letech 2024 až 2025, protože ještě nebude dostatek nových závodů na výrobu baterií, ale výroba elektromobilů poroste. Tavares dodal, že rozhodnutí EU není pro Stellantis překvapením a není to pro automobilku ani dobrá, ani špatná zpráva. Stellantis nyní plánuje prodávat od roku 2030 v Evropě pouze elektromobily.

