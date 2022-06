Tomáš Zdechovský: Umění kompromisu převážilo nad zelenou ideologií

Europoslanci tento týden opět ukázali, že se na klíčových návrzích umí dohodnout. Do hojně užívaného spojení Green Deal opět vrátili slovo „Deal“ (dohoda), jež se před dvěma týdny během plenárního hlasování ve Štrasburku vytratilo. Napravili tak překvapivý zářez zelených a socialistů, kteří tehdy v sále shodili návrh reformy systému obchodování s emisemi (tzv. ETS).

Poslední část klimatického balíčku Fit for 55, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise CO2 o 55 procent oproti roku 1990, je odsouhlasena. Evropský parlament schválil reformu systému emisních povolenek, vznik takzvaného uhlíkového cla a vytvoření sociálně klimatického fondu. Tedy všech zásadní návrhů, které přispějí k naplnění cílů o klimatické neutralitě do roku 2050.

Míříme ke zdravější planetě

Kolik emisí CO2 je třeba snížit do roku 2030 (55 procent), již bylo stanoveno v zákoně o klimatu, který byl přijat v červnu 2021. Směřujeme ke klimaticky neutrální Evropě, ať se to někomu líbí nebo ne. Všichni si přejeme mít zdravou planetu, dýchat čerstvý vzduch a omezit škodliviny v ovzduší. Nelze ignorovat výzvy klimatologů a dalších vědců, kteří varují před apokalypsou v případě, že zůstaneme nečinní.

Vlak s názvem Green Deal dávno vyjel ze stanice a vystoupit z něj už nelze. Dveře jsou uzamčené a při rychlosti, kterou se vlak řítí, by to znamenalo jistou sebevraždu. Lídři členských států směřování k uhlíkově neutrální Evropě odsouhlasili před pár lety.

Nesmíme však podléhat zelené ideologii a návrhy především levicově smýšlejících kolegů brát příliš vážně.Jejich nápady by zničily střední třídu v celé Evropské unii. Striktní zelené vidění světa potopilo před necelými 14 dny na plénu ve Štrasburku schvalování návrhu ohledně reformy systému obchodování s emisemi (takzvaného ETS), tedy hlavního nástroje pro snižování emisí.

Dekarbonizace, ne deindustrializace!

ETS nutí elektrárny a továrny, aby si při znečišťování kupovaly povolenky na emise CO2, a zároveň omezuje počet povolenek, které lze koupit. Podařilo se nám prosadit kompromis, který zachovává stejnou úroveň ambicí v oblasti klimatu a poskytuje evropskému průmyslu prostor dýchat. Chceme dekarbonizaci, ne deindustrializaci!

Podle výzkumů patří doprava a budovy dlouhodobě k oblastem, kde se emise snižovat nedaří.Povinnost platit emise z vytápění budov budou mít do roku 2029 jen komerční objekty.Původní návrh komise, který chtěl tuto povinnost pro všechny stavby, jsme naštěstí změkčili.

Rozšíření systému emisních povolenek má zajistit nejvyšší díl z plánovaného a nutného snížení emisí skleníkových plynů.Bezplatné přidělování povolenek postupně skončí v letech 2027 až 2032. Průmyslové podniky se nemusí v následujících pěti letech obávat o svou budoucnost, na druhou stranu ale ví, že postupně bude množství povolenek v systému klesat. Mají tak dostatek času se připravit na transformaci svého byznysu.

Spekulanti a uhlíkové clo

Na obchodování s povolenkami v minulosti často vydělávali právě spekulanti. Považuji za důležité, že by nově měla mít Evropská komise možnost v případě výrazného růstu cen povolenek do emisního trhu účinněji zasáhnout a omezit tak přístup spekulantům k nákupu a prodeji povolenek.

Pokud mají být evropské firmy konkurenceschopné na trhu, pak musí dojít k narovnání podmínek. Mimounijní společnosti, které dodávají své zboží na evropský trh, budou platit za neekologicky vyráběné produkty do EU. Chráníme tak unijní podniky před nekalou konkurencí neevropských znečišťovatelů klimatu, což je naprosto správné.

Green Deal nesmí odnést ti nejchudší

Ceny energií vystřelily za poslední rok raketově nahoru.Válka na Ukrajině pak energetickou krizi ještě umocnila. Lidéčelí obrovským problémům, do kterých se však nedostali vlastní vinou. Češi se ocitli v kritické situaci už na podzim loňského roku, kdy zkrachovala Bohemia Energy s jedním milionem klientů. Od té doby to jde z kopce. Zbavení se energetické závislosti na Rusku bohužel chvíli potrvá.

Prosazování dekarbonizace mnoha odvětví i za této situace bude tlačit ceny energií ještě více nahoru. Evropská komise přišla s nástrojem, který občany EU nenechá na holičkách. Vznik sociálního klimatického fondu pomůže lidem, které drahé energie finančně vyšťaví. Na podzim bude totiž hůř. Speciální fond tak bude fungovat jako trampolína, která Evropany postaví zpátky na nohy.

Kolik bude tento ambiciózní plán s názvem zelenější planeta přesně stát? Zatím nevíme. Jisté je, že půjde o pořádný balík. Mít zdravější planetu je skvělý cíl, ale nesmí přitom upadnout miliony lidí do chudoby. Evropská komise slíbila, že k tomu nedojde.

Autor je europoslanec

