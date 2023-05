Zabraňme dalším únosům ukrajinských dětí do Ruska, vyzývá europoslankyně Šojdrová pro návratu z Ukrajiny

Europoslankyně za KDU-ČSL Michaela Šojdrová chce pomoci dětským obětem války na Ukrajině. Po návratu z monitorovací mise na Ukrajině, kde se setkala se zástupci neziskových organizací, které monitorují násilné deportace ukrajinských dětí do Ruska, Šojdrová navrhuje několik konkrétních aktivit. Například tábory pro ukrajinské děti v Česku, zemích EU a i finančně podpořené tábory na Ukrajině v oblasti Karpat. Dále poskytnutí vybavení do škol zejména ve venkovských oblastech, kde nemají dostatek počítačů.

Další aktivitou je požadavek měst Lvov a Chodoriv na partnerství s českými městy. Šojdrová chce zabránit dalším násilným deportacím do Ruska a nelegálním adopcím ukrajinských dětí a zvýšit tlak na aktivitu mezinárodních organizací. „Musíme řešit zbraně, munici a tanky. Čím dříve válka skončí, tím dříve budou ukrajinské děti mít zase normální život. Ale dokud válka neskončí, musíme aktivně pomáhat i ukrajinským dětem. Já na Ukrajině neřešila dodávky zbraní, to není v mojí kompetenci. Řešila jsem konkrétní pomoc - pomoc do sociálních zařízení, do dětských domovů, do škol,“ uvedla europoslankyně.

Šojdrová na Ukrajině řešila také spolupráci mezi ukrajinskými a českými městy. „Starosta města Lvov mě požádal o navázání partnerství s některým z českých měst a o zajištění finanční podpory pro budování velkého zdravotnického zařízení pro válečné veterány z celé Ukrajiny. Na Ukrajinu jsme přivezli auto plné darů od sponzorů, zejména obuv, oblečení a trvanlivé potraviny,“ dodala Šojdrová.

Únosy ukrajinských dětí do Ruska

Na Ukrajině se europoslankyně a členové mise setkali s chlapci Ivanem a Maksymem a jejich zákonným zástupcem Antonem, který je zachránil z okupovaných území. Jejich kamarád Filip byl deportován do Ruska a adoptován zmocněnkyní ruského prezidenta pro práva dětí Marijí Lvovovou-Bělovovou (na snímku s Putinem). Ta deportace organizuje a připravuje. Celkem bylo deportováno podle oficiálních údajů 19 400 dětí, skutečný údaj je pravděpodobně mnohem větší. 364 dětí se podařilo navrátit.

Na setkání s neziskovou organizací Media Initiative for Human Rights se Šojdrová seznámila přímo s jejich prací na Ukrajině. Už pomohli s návratem dětí do 100 ukrajinských rodin a kritizují Mezinárodní výbor Červeného kříže (MV ČK) za nečinnost. Podle nich a Šojdrové má MV ČK možnost navštěvovat všechna ruská centra a tábory, kde jsou deportované děti, ale nedělá to.

Šojdrová by chtěla pomoci se zajištěním letních táborů pro ukrajinské děti. „Spoléhám se na spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc, jejím ředitelem Václavem Keprtem a dalšími neziskovými organizacemi, které by se organizace táborů mohly ujmout. Důležité je zajistit prostředky pro výjezd dětí do zemí EU a také i pro letní tábory na území Ukrajiny. V bezpečné části Karpat. Dalo by se využít toho, aby každý autobus, co pojede pro ukrajinské děti, s sebou vezl školní pomůcky, dětské oblečení a další vybavení, které potřebují,“ dodala europoslankyně.

Úkol je nyní jasný: zajistit systémovou finanční pomoc na české a evropské úrovni, dopravu a partnery, kteří budou chtít pomoci. Šojdrová se svojí delegací byla na Ukrajině od neděle 23. dubna do pátku 28. dubna 2023. Šojdrová je jedna z mála političek a politiků Evropského parlamentu, kteří navštívili Ukrajinu. Strávila tam 6 dnů.

Mezi cíli mise byl také monitoring právního rámce a reforem ohledně sociálního systému. Ukrajina v reformě náhradní rodinné péče postoupila velmi rychle, vydává se cestou deinstitucionalizace, prosazuje náhradní rodinnou pěstounskou péči a dětské domovy rodinného typu a maximální omezení ústavů.

V oblasti zajištění sociální péče opakovaně mise zjišťovala, že tato reforma Ukrajinu teprve čeká - legislativně i finančně. Šojdrová byla první členkou Evropského parlamentu, která systematicky upozorňovala na nelegální a násilné deportace ukrajinských dětí do Ruska. Kvůli těmto zločinům byl vydán mezinárodní zatykač na Vladimira Putina a Mariji Lvovovou-Bělovovou, kteří jsou hlavními strůjci těchto zvěrstev proti dětem. Deportacemi se poté začala zabývat Evropská komise.