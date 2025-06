Zapojí se USA do konfliktu s Íránem? Trump se má rozhodnout do pár dnů

Izrael a Írán, dva regionální soupeři, si dál vyměňují vzdušné údery v konfliktu, do kterého by se mohly v příštích dnech zapojit také Spojené státy. Jedna z posledních raket, které vypálil Írán na Izrael, zasáhla nemocnici na jihu země, což způsobilo zranění desítkám lidí, a také Izrael pokračoval už sedmým dnem v útocích na Írán.

Íránské útoky v Izraeli si vyžádaly 271 zraněných, z toho 71 v nemocnici Soroka ve městě Beer Ševa na jihu Izraele. Většina zranění je lehká, uvedlo izraelské ministerstvo zdravotnictví. Írán brzy ráno vyslal na Izrael salvu balistických raket, které zasáhly nejméně čtyři místa, včetně Tel Avivu.

Zásah reaktoru

Izraelská armáda oznámila, že zasáhla mimo jiné těžkovodní reaktor v íránském Aráku; podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) jde o reaktor „ve výstavbě“. Izrael podniká v Íránu rozsáhlé útoky zejména na cíle spojené s jeho jaderným programem a zdůvodňuje to snahou zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Íránské vedení popírá, že by se o to snažilo, nicméně obohacuje uran výrazně nad úroveň dostatečnou pro mírové využití.

Mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí dnes kritizoval šéfa MAAE Rafaela Grossiho a uvedl, že jeho agentura je spoluviníkem této války. Baghájí reagoval na rozhovor s televizí CNN, v němž Grossi uvedl, že nejsou důkazy o systematických snahách Íránu vyvinout jaderné zbraně. Rada guvernérů MAAE den předtím, než Izrael zahájil útoky na Írán, schválila rezoluci, v níž poprvé za dvacet let prohlásila, že Írán neplní závazky týkající se jeho jaderného programu.

K umírněnému postupu v operacích proti Íránu vyzval Netanjahua německý kancléř Friedrich Merz, který si s izraelským premiérem telefonoval ve středu večer. Merz uvedl, že jeho země v zásadě podporuje izraelské vojenské útoky na íránskou jadernou infrastrukturu, ale zdůraznil důležitost diplomatického řešení konfliktu. Netanjahu večer prohlásil, že Izrael svou vojenskou operací mění tvář celého světa. Doplnil, že armáda židovského státu dosud zničila přes polovinu íránských odpalovacích zařízení balistických raket.

Německo plánuje v pátek v Ženevě spolu s Británií a Francií jednání o íránském jaderném programu, jehož se má zúčastnit íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Tyto tři evropské země byly spolu s Ruskem, USA a Čínou v roce 2015 signatáři dohody, v níž Teherán slíbil za zmírnění sankcí omezit svůj jaderný program a nevyvíjet jaderné zbraně. Dohodu přestal dodržovat poté, co od ní v roce 2018 odstoupily Spojené státy. Americký prezident Donald Trump po návratu do Bílého domu letos v lednu oznámil, že chce novou dohodu s Teheránem. Poté se konalo několik kol americko-íránských jednání, která ale zastavil izraelský útok na Írán.

Zapojí se USA do konfliktu?

Zatím se stále jen spekuluje, zda se do války zapojí po boku Izraele i Spojené státy. Trump ve středu na otázku, jestli USA chystají údery na Írán odpověděl: „To nemohu říct. Možná to udělám, možná ne. Nikdo neví, co udělám.“ Bílý dům novinářům sdělil, že rozhodnutí v tomto smyslu učiní Trump v příštích dvou týdnech, Izraelci jej podle médií čekají i dříve.

Izraelsko-íránský konflikt si od pátku vyžádal v Izraeli 24 obětí, uvedl dnes úřad premiéra Netanjahua. Teherán zveřejnil poslední oficiální počet obětí izraelských útoků v neděli, kdy tamní ministerstvo zdravotnictví hovořilo o nejméně 224 mrtvých a více než 1200 zraněných. Nevládní organizace HRANA, která dlouhodobě monitoruje porušování lidských práv v Íránu a která sídlí ve Spojených státech, uvádí nejméně 639 obětí izraelských útoků od 13. června. Jsou mezi nimi íránští vysoce postavení armádní velitelé, jaderní vědci, ale i řada civilistů.

České ministerstvo zahraničí oznámilo, že kvůli konfliktu mezi Izraelem a Íránem dočasně uzavře velvyslanectví v Teheránu.