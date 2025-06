Lukáš Kovanda: Emisní povolenky pro domácnosti způsobí vítr v peněženkách Čechů

Povolenky pro domácnosti na burze v červnu dále zdražují, výrazně nad strop EU. Už za půldruhého roku mají zatížit i peněženky Čechů, třeba pohonné hmoty mohou kvůli nim zdražit o 15 až 18 korun na litr, v extrému o 27 korun na litr, ukazuje model prognostiků z Univerzity v Kolíně nad Rýnem.

V pátek se termínový kontrakt pro rok 2028 na povolenku EU pro domácnosti prodával za cenu 81,4 eura za kus. Oproti začátku května tedy povolenka pro domácnosti, resp. termínový kontrakt na ni, dále zdražila. Začátkem května, kdy se s termínovými kontrakty na tento typ povolenek začalo obchodovat historicky vůbec poprvé, se cena ustavila na úrovni 76,4 eura za kus. Od té doby tedy došlo ke zdražení o bezmála sedm procent.

Dané povolenky, povolenky druhého typu, jež jsou někdy označovány jako povolenky pro domácnosti, by od roku 2027 mely zatížit například pohonné hmoty či vytápění bytů i v Česku. Podstatně se tak rozšíří část ekonomiky EU, na niž jsou povolenky uplatněny. Ty stávající, tedy povolenky prvního typu, se vztahují hlavně na velké, emisně náročné průmyslové provozy typu elektráren, oceláren, cementáren, ale třeba i cukrovarů.

Jak počáteční cena 76,4 eura za povolenku druhého typu, tak i cena nynější, zmíněných 81,4 eura, jsou výrazně výše, než by odpovídalo stropu EU ve výši 45 eur za tunu emisí, a to i když tento strop upravíme o inflaci (nizozemská banka ABN Amro předpokládá roku 2027 inflačně upravený strop ve výši 59 eur za povolenku). Už před spuštěním povolenek druhého typu ostatně v odborných kruzích panovaly vážné pochyby, zda tento strop, na který se odvolávají i mnozí čeští politici, je možné dodržet.

Univerzita v Kolíně nad Rýnem letos v dubnu publikovala studii, podle které je nerealistické očekávat cenu povolenky druhého typu pod úrovní 250 eur za tunu emisí, mají-li být plněny cíle dekarbonizačního plánu EU Fit for 55, jenž je klíčovou součástí Green Dealu EU. Ceny 250 eur za tunu emisí by povolenky druhého typu měly dle studie dosáhnout před rokem 2030.

V Česku by taková cena povolenky znamenala například výrazné zdražení pohonných hmot. Podle výpočtu České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu by cena povolenky druhého typu ve výši zmíněného stropu, 45 eur za tunu emisí, značila zvýšení ceny pohonných hmot v ČR o 3,20 koruny na litr včetně DPH. Každých deset eur v ceně povolenky navíc pak cenu podle asociace zvedne o 0,71 koruny na litr. Růst ceny povolenky na 250 eur za tunu emisí by pak tedy zdražil pohonné hmoty v ČR o dalších 14,60 koruny na litr. Dohromady by tak cena pohonných hmot v Česku narostla během prvních let fungování povolenek druhého typu o 17,80 koruny na litr.

A kolik tedy bude stát emisní povolenka pro domácnosti v roce 2030 nejpravděpodobněji? Je třeba vyjít z více studií než jen z jedné.

Prognózy hned několika studií jsou v grafu níže (graf převzat z této studie, str. 9). Není v něm ještě zahrnut nejnovější, zmíněný odhad Univerzity v Kolíně nad Rýnem – minimálně 250 eur za povolenku. Pokud tento odhad zprůměrujeme s těmi v grafu, včetně nízkého z pera Evropské komise (viz „COM“ v grafu níže), vychází částka zhruba 220 eur za povolenku. Ta odpovídá zdražení pohonných hmot v ČR o 15,30 koruny za litr. Což tedy není žádná extrémní horní mez odhadů, ale naopak odhad odpovídající „průměru průměrů“ hned několika odborných prognóz na dané téma.

Extrémní horní mezí je částka 390 eur za povolenku, jež by odpovídala zdražení pohonných v ČR o zhruba 27 korun na litr.

Nejpravděpodobnější je nárůst o 15 až 18 koruny na litr. To však je stále zdražení pouze pohonných hmot. Peněženky četných českých domácností zatíží dále také zdražení vytápění bytů, zejména jedná-li se o vytápění uhlím či plynem.