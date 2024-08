Temu evidentně vydělává. Jeho šéf je novým nejbohatším Číňanem

Nejbohatším Číňanem se s majetkem za 48,6 miliardy dolarů (1,1 bilionu korun) stal Colin Chuang, zakladatel internetového obchodu s levným zbožím Temu.

V čele žebříčku čínských miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg tak Colin Chuang vystřídal krále balené vody Čung Šan-šana, který se na prvním místě držel od dubna 2021.

Čtyřiačtyřicetiletý podnikatel zpočátku zakládal firmy v oblasti her a elektronického obchodu, měl ale jen částečný úspěch. Onemocněl a přestal pracovat. V jednu chvíli zůstal celý rok doma a přemýšlel, co by mohl dělat dál.

Bývalý inženýr společnosti Google

Chuang, matematicky nadaný bývalý inženýr společnosti Google, nakonec v roce 2015 založil společnost Pinduoduo, což je internetový obchod známý prodejem velmi levného zboží a masivními slevovými akcemi. Rychle se vyšvihl mezi nejbohatší lidi světa, přičemž jeho čisté jmění na začátku roku 2021 dosáhlo výše 71,5 miliardy dolarů.

Stejně jako u mnoha takzvaných covidových miliardářů se objem jeho majetku snížil stejně rychle, jak ho Chuang vytvořil, a zhruba za rok se propadl o 87 procent. Chuangovi se ale podařilo majetek opět výrazně zvýšit. Jeho společnost PDD Holdings rostla, ne sice tak rychle jako předtím, ale stabilně. Kvůli slabé domácí ekonomice firma začala expandovat i mimo Čínu, a to pod značkou Temu.

Chuang je prvním technologickým magnátem, který se po více než třech letech dostal do čela žebříčku čínských miliardářů. Jeho konkurenty, jako třeba zakladatele Alibaby Jacka Ma, zasáhlo nenadálé vládní tažení proti soukromým podnikům.

