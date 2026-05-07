Chceme být viditelnější v Asii. Začneme otevřením kanceláře v Singapuru, říká šéf zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer
Zajišťovna VIG Re oznámila novou tříletou strategii s názvem VIGRe28, která vymezuje priority a strategické směřování firmy pro nadcházející období. „Chceme být předvídatelným a stabilním zajišťovatelem. Proto jsme se rozhodli strategii představit už na začátku roku 2026, abychom dali našim stávajícím i potenciálním novým klientům dostatek času se s ní seznámit,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje mezinárodní manažery ovlivňující byznys v Česku.
Sonndorfer shrnuje cíle nové strategie sloganem „Momentum that matters“ tedy momentum, které má smysl. „Naším cílem je vytvářet smysluplnou dynamiku společně s našimi klienty, jak stávajícími, tak novými,“ říká. „Chceme být našim klientům blíž, protože klient je vždy středem našeho uvažování.“
Z pohledu Sonndorfera se jedná spíše o evoluční než revoluční změny. VIG Re se podle jeho slov v poslední dekádě rozvíjela organicky a toto je další krok v řadě. „Hrajeme pořád tu samou hru, ale řekněme, že na trochu větším hřišti,“ dodává.
Bez subkultury
Třemi hlavními pilíři nové strategie jsou Posílení, Expanze a Akcelerace. Sonndorfer uvádí, že VIG Re je již nyní panevropskou společností a je přítomna v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. „Součástí geografické expanze zakotvené ve strategii VIGRe28 je náš záměr stát se viditelnou zajišťovnou v celé Asii. Tento krok podpoříme otevřením pobočky v Singapuru,“ oznamuje otevření čtvrté pobočky vedle Prahy, Mnichova a Paříže a naznačuje tak, kde vidí epicentrum budoucího růstu.
Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re
Spolu s touto expanzí se podle Sonndorfera promění i role managementu ve firmě. Součástí plánu je nábor nových sil v Asii, což do společnosti přinese nový kulturní rozměr. „Již nyní máme ve VIG Re tým tvořený lidmi 40 národností, což se nyní ještě rozšíří. Naše tři dosavadní evropské pobočky jsou si blízké geograficky i kulturně. Nábor v Asii musíme provést obezřetně, protože chceme nadále být #onevigre, tedy jedna VIG Re. Nestojíme o vznik subkultury nebo firmy ve firmě. Klient musí poznat VIG Re nezávisle na tom, v jaké části světa se nachází,“ říká.
Vstup na nový kontinent může být zatěžkávací zkouškou i pro manažerský styl, jímž Sonndorfer zajišťovnu vede. Šéf VIG Re však sází na to, že používá univerzální metodu. „Moje filozofie vedení vychází z víry v sílu lidí. Neustále se snažím vytvářet prostředí, ve kterém se každý zaměstnanec může rozvíjet a projevit své silné stránky,“ říká s tím, že ne vždy je snadné vyzdvihovat pozitivní stránky podřízených místo poukazování na nedostatky.
Ne „nebo“, ale „a“: Proč akcelerace potřebuje technologie i lidi
Tímto odkazem na silné stránky členů týmu se debata vrátila k jednomu z pilířů strategie – Posílení. Podle Sonndorfera tento pilíř zdůrazňuje ambici VIG Re dále posílit svou pozici spolehlivého kontinentálního zajišťovatele. „Výslovně uvádíme záměr prohlubovat vztahy a zůstat pevně ukotveni v Evropě,“ říká. „Jde o to být ještě silnější v tom, co už dnes děláme dobře.“
Třetí pilíř, Akcelerace, patří mezi nejčastěji diskutovaná témata současného byznysového prostředí, zejména ve finančním sektoru. Ať už jde o technologie, nebo lidi, podle Sonndorfera nejde o volbu jednoho na úkor druhého. „Pro slovo ‚nebo‘ tu není místo – musí to být ‚a‘,“ vysvětluje. „Vidíme nástup umělé inteligence a jedinečné technologické příležitosti, které přináší, a chceme je využít pro naše podnikání. Zároveň ale pevně věříme v sílu lidí, protože zajištění je byznys založený na lidech.“ Akcelerace podle něj znamená na jedné straně kombinaci dat a technologií a na straně druhé silnou kulturu a angažované lidi.
Jasný směr, flexibilní realizace
Jako pojistitel pojistitelů má zajišťovna specifickou roli, zároveň však čelí mnoha stejným rizikům jako primární pojišťovny. Podle Sonndorfera je v dnešním prostředí prakticky nemožné předvídat a naplánovat každé možné riziko.
„Proto se snažíme být velmi jasní v tom, kam směřujeme, a v základních přesvědčeních, která nás vedou,“ vysvětluje. „To znamená stavět klienta do středu všeho, co děláme, nerůst samoúčelně, ale chovat se jako disciplinovaný upisovatel, být technicky silní a využívat data a technologie k podpoře našich rozhodnutí. Zároveň to znamená jednat s klienty na partnerské úrovni – mluvit o reálných problémech a skutečných rizikových situacích.“
Právě tato jasnost směřování je podle něj klíčovým přesvědčením, které je pevně zakotveno ve strategii VIGRe28. Podle hosta podcastu je to právě kombinace jasně definovaného směru a schopnosti flexibilně a agilně reagovat na změny, která vytváří udržitelnou cestu k úspěchu.
