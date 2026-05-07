Chceme být viditelnější v Asii. Začneme otevřením kanceláře v Singapuru, říká šéf zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer

Jaroslav Kramer

Zajišťovna VIG Re oznámila novou tříletou strategii s názvem VIGRe28, která vymezuje priority a strategické směřování firmy pro nadcházející období. „Chceme být předvídatelným a stabilním zajišťovatelem. Proto jsme se rozhodli strategii představit už na začátku roku 2026, abychom dali našim stávajícím i potenciálním novým klientům dostatek času se s ní seznámit,“ vysvětluje generální ředitel a předseda představenstva VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje mezinárodní manažery ovlivňující byznys v Česku.

Sonndorfer shrnuje cíle nové strategie sloganem „Momentum that matters“ tedy momentum, které má smysl. „Naším cílem je vytvářet smysluplnou dynamiku společně s našimi klienty, jak stávajícími, tak novými,“ říká. „Chceme být našim klientům blíž, protože klient je vždy středem našeho uvažování.“

Z pohledu Sonndorfera se jedná spíše o evoluční než revoluční změny. VIG Re se podle jeho slov v poslední dekádě rozvíjela organicky a toto je další krok v řadě. „Hrajeme pořád tu samou hru, ale řekněme, že na trochu větším hřišti,“ dodává.

Třemi hlavními pilíři nové strategie jsou Posílení, Expanze a Akcelerace. Sonndorfer uvádí, že VIG Re je již nyní panevropskou společností a je přítomna v Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. „Součástí geografické expanze zakotvené ve strategii VIGRe28 je náš záměr stát se viditelnou zajišťovnou v celé Asii. Tento krok podpoříme otevřením pobočky v Singapuru,“ oznamuje otevření čtvrté pobočky vedle Prahy, Mnichova a Paříže a naznačuje tak, kde vidí epicentrum budoucího růstu.

Chceme si zachovat stávající dynamiku, říká Hong-Wha Ling z VIG Re

Rychlý růst a mezinárodní prostředí. To jsou hlavní aspekty, které přispívají k vysoce dynamické povaze pražské pobočky zajišťovny VIG Re. „Díky efektivní organizaci může každý ve své pozici skutečně výrazně ovlivnit svou práci," říká šéf HR zajišťovny Hong-Wha Ling v podcastu Global Minds, v němž významní zahraniční manažeři hovoří o podnikání v České republice.

Spolu s touto expanzí se podle Sonndorfera promění i role managementu ve firmě. Součástí plánu je nábor nových sil v Asii, což do společnosti přinese nový kulturní rozměr. „Již nyní máme ve VIG Re tým tvořený lidmi 40 národností, což se nyní ještě rozšíří. Naše tři dosavadní evropské pobočky jsou si blízké geograficky i kulturně. Nábor v Asii musíme provést obezřetně, protože chceme nadále být #onevigre, tedy jedna VIG Re. Nestojíme o vznik subkultury nebo firmy ve firmě. Klient musí poznat VIG Re nezávisle na tom, v jaké části světa se nachází,“ říká.

Vstup na nový kontinent může být zatěžkávací zkouškou i pro manažerský styl, jímž Sonndorfer zajišťovnu vede. Šéf VIG Re však sází na to, že používá univerzální metodu. „Moje filozofie vedení vychází z víry v sílu lidí. Neustále se snažím vytvářet prostředí, ve kterém se každý zaměstnanec může rozvíjet a projevit své silné stránky,“ říká s tím, že ne vždy je snadné vyzdvihovat pozitivní stránky podřízených místo poukazování na nedostatky.

Ne „nebo“, ale „a“: Proč akcelerace potřebuje technologie i lidi

Tímto odkazem na silné stránky členů týmu se debata vrátila k jednomu z pilířů strategie – Posílení. Podle Sonndorfera tento pilíř zdůrazňuje ambici VIG Re dále posílit svou pozici spolehlivého kontinentálního zajišťovatele. „Výslovně uvádíme záměr prohlubovat vztahy a zůstat pevně ukotveni v Evropě,“ říká. „Jde o to být ještě silnější v tom, co už dnes děláme dobře.“

Třetí pilíř, Akcelerace, patří mezi nejčastěji diskutovaná témata současného byznysového prostředí, zejména ve finančním sektoru. Ať už jde o technologie, nebo lidi, podle Sonndorfera nejde o volbu jednoho na úkor druhého. „Pro slovo ‚nebo‘ tu není místo – musí to být ‚a‘,“ vysvětluje. „Vidíme nástup umělé inteligence a jedinečné technologické příležitosti, které přináší, a chceme je využít pro naše podnikání. Zároveň ale pevně věříme v sílu lidí, protože zajištění je byznys založený na lidech.“ Akcelerace podle něj znamená na jedné straně kombinaci dat a technologií a na straně druhé silnou kulturu a angažované lidi.

Jasný směr, flexibilní realizace

Jako pojistitel pojistitelů má zajišťovna specifickou roli, zároveň však čelí mnoha stejným rizikům jako primární pojišťovny. Podle Sonndorfera je v dnešním prostředí prakticky nemožné předvídat a naplánovat každé možné riziko.

„Proto se snažíme být velmi jasní v tom, kam směřujeme, a v základních přesvědčeních, která nás vedou,“ vysvětluje. „To znamená stavět klienta do středu všeho, co děláme, nerůst samoúčelně, ale chovat se jako disciplinovaný upisovatel, být technicky silní a využívat data a technologie k podpoře našich rozhodnutí. Zároveň to znamená jednat s klienty na partnerské úrovni – mluvit o reálných problémech a skutečných rizikových situacích.“

Právě tato jasnost směřování je podle něj klíčovým přesvědčením, které je pevně zakotveno ve strategii VIGRe28. Podle hosta podcastu je to právě kombinace jasně definovaného směru a schopnosti flexibilně a agilně reagovat na změny, která vytváří udržitelnou cestu k úspěchu.

  • Jaká rizika považuje host podcastu v současnosti za nejzávažnější pro pojišťovny a zajišťovny?
  • Jak náročné je navrhovat pojistné modely v rychle se měnícím prostředí, které formují nové produkty a služby?
  • A kde dnes vidí konkurenční přednosti trhu?

Také těmto tématům se věnuje podcast Global Minds.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Tobias Sonndorfer z VIG Re
Riziko je palivem našeho byznysu. A rizik ve světě stále přibývá, říká v podcastu Global Minds Tobias Sonndorfer z VIG Re

David Ondráčka: Maďarsko po Orbánovi: zkrotit oligarchy a vrátit pravidla

David Ondráčka

Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.

Maďarsko čeká velmi složité rozkládání Orbánovy kleptokratické autokracie a pokus o obnovení právního státu a normální pluralitní politiky. Ale vidět utíkající oligarchy s penězi nebo zoufale plačící mediální magnáty Orbánova režimu, kteří prosí o beztrestnost, to je velká podívaná. Příběh maďarských voleb ukazuje, že změna je možná. To samo o sobě je v dnešní Evropě nadějné.

Maďarsko po Orbánovi: vítězství nad strachem, začátek reality

Volby v Maďarsku nepřinesly jen změnu vlády, ale změnu režimu a společenské atmosféry. Po letech politiky postavené na strachu, označování nepřátel státu a permanentní mobilizaci se situace mění. Opoziční lídr Magyar vsadil na klidnější tón a trpělivost a voliči na to slyšeli. Už měli dost Orbánovy negace všeho a všech. Ve vyčerpané společnosti může optimismus fungovat mobilizačně. Magyarova strategie byla pragmatická. Vyhnul se kulturním válkám, nešel do ideologických pastí a sbíral podporu tam, kde to šlo.

Stát jako kořist, nebo služba?

Orbánův režim za ty roky cíleně proměnil stát v mocenský nástroj, v kořist Fideszu. Obsazování institucí, loajalita místo odbornosti, systém „naši lidé všude“. Přepnout to zpět nebude jen technická operace, ale kulturní změna. Vrátit do hry pravidla, otevřenost, předvídatelnost a odpovědnost znamená jít proti zavedeným zájmům. A ty se nevzdávají potichu.

Autokrat umí křičet, ale fakticky vždy staví kleptokracii. To dělal Orbán šestnáct let. Správa státu není permanentní kampaň. Řízení státu není o sloganech, ale o kompetenci a pravidlech.

Ekonomiku čeká vystřízlivění

Model založený na evropských penězích a loajálních oligarchických strukturách narazil. Jakmile vyschly evropské peníze a ekonomika začala drhnout, ukázala se slabina režimu. Nová vláda bude muset obnovit důvěru investorů, stabilizovat veřejné finance a zároveň neztratit sociální smír. Politicky dost složitá kombinace. Reformy budou nutné, ale každá reforma má své poražené a ti budou slyšet.

Institucionální detox

Nová vláda tak nebude vládnout v prázdném prostoru. Bude vládnout ve státě, který byl šestnáct let systematicky přetvářen. Instituce, ekonomické vazby i mediální prostředí nesou otisk minulého režimu. Maďarsko po šestnácti letech centralizace čeká institucionální detox. Oslabené soudy, podřízená média, prorostlý stát, korupce mimo všechnu představivost. To nejsou věci, které se opraví jedním zákonem. Ale nová vláda má ústavní většinu a změny má sílu prosadit.

EU fondy: kohoutek, který se může znovu otevřít

Jedna z nejméně viditelných, ale klíčových bitev nové vlády se neodehraje v Budapešti, ale v Bruselu. Maďarsko má dlouhodobě „zmrazené“ miliardy z evropských fondů kvůli porušování principů právního státu. Orbán tenhle spor roky eskaloval a zároveň ho používal jako domácí politické palivo.

Magyar teď stojí před opačnou úlohou: získat více důvěry. Brusel nebude chtít slyšet sliby, ale vidět konkrétní kroky: nezávislé soudy, transparentní zakázky, funkční kontrolní mechanismy. Jinými slovy návrat k něčemu, co Maďarsko kdysi samo pomáhalo definovat.

EU fondy jako test politické reality

Rozmrazení fondů není jen účetní operace. Pokud se peníze uvolní, bude to znamenat, že Evropa věří ve změnu kurzu. Pro novou vládu je to existenční otázka. Bez evropských peněz se ekonomická stabilizace výrazně komplikuje. A současně se začne hrát o jejich distribuci. Staré sítě nezmizely přes noc. Reformovat systém a zároveň uhlídat tok miliard, aby neskončily v nových verzích starých schémat, bude složitá disciplína na hraně politické odvahy.

Orbán končí, odchází

Do toho přichází symbolický moment: Viktor Orbán se vzdává poslaneckého mandátu a zdá se, že fakticky končí. Jeho odchod z parlamentu může znamenat dvě věci. Buď skutečný ústup, nebo přesun do zákulisí, kde se politika dělá méně viditelně, ale často efektivněji. Strany, struktury, loajální lidé, to všechno nezmizelo s jedním volebním výsledkem. Orbánismus bez Orbána v parlamentu bude ještě nějakou dobu existovat.

Poligarchie

Existuje trefný termín, který se hodí na Maďarsko: poligarchie. Ideální oligarcha je produkt systému. Vzniká díky státu a je na něm absolutně existenčně závislý. Když ztratí přízeň, padá. Není to partner, je to prodloužená ruka, fakticky jen taková peněženka vlády.

Aktuální dění v zákulisí maďarské ekonomiky je proto výmluvné. Část nejbohatších podnikatelů napojených na Orbánův režim utíká s penězi pryč, přesouvá majetek do zahraničí a restrukturalizuje holdingy. Jde o chladnou kalkulaci: systém, který je dlouho chránil, už nemusí být neprůstřelný a teoreticky jim hrozí i trestní postihy. Právě strategické a důsledné vypořádání se s poligarchy je velký úkol nové vlády v Maďarsku. A přemýšlejme, co z maďarské zkušenosti se týká i nás doma.

Samsung vstoupil mezi bilionové firmy. Čipy pro AI z něj udělaly burzovního obra

nst

Tržní hodnota firmy Samsung Electronics překonala hranici jednoho bilionu dolarů. Akcie největšího světového výrobce paměťových čipů za poslední rok vzrostly více než čtyřnásobně, protože investoři sázejí na prudce rostoucí poptávku po čipech pro umělou inteligenci. Uvedla to agentura Bloomberg.

Historického milníku Samsung dosáhl ve středu, kdy jeho akcie posílily o 14 procent. Stal se tak teprve druhou asijskou firmou po tchaj-wanském výrobci čipů TSMC, který překonal bilionovou tržní hodnotu. Růst Samsungu zároveň vytáhl hlavní jihokorejský index Kospi o více než šest procent a poprvé jej dostal nad hranici 7000 bodů.

Samsung dnes spolu se společnostmi SK Hynix a TSMC patří k hlavním pilířům globálního ekosystému umělé inteligence. Asie díky nim spojuje dominanci ve výrobě čipů s rychle rostoucí datovou infrastrukturou. Tento trend žene vzhůru technologické akcie v celém regionu. Rekordních maxim dosáhly také akcie SK Hynix a TSMC.

Podle šéfa Roundhill Investments Davea Mazzy má překonání bilionové hranice větší význam než jen symbolický. Trh tím podle něj ukazuje, že role paměťových čipů v infrastruktuře umělé inteligence není krátkodobým cyklem, ale strukturální změnou.

Silný příběh podporují i výsledky polovodičové divize Samsungu. Ta za čtvrtletí končící v březnu vykázala historický zisk, který díky objednávkám z datových center pro umělou inteligenci vzrostl osmačtyřicetinásobně, uvádí Bloomberg. Analytici očekávají, že čipová divize může na rekordní výsledky navázat i v dalších čtvrtletích, protože ceny pamětí při omezené nabídce dál prudce rostou.

Investoři sledují také možné nové zakázky. Apple vedl předběžná jednání o tom, že by Samsung mohl ve Spojených státech vyrábět hlavní procesory pro jeho zařízení. Pro Apple by to znamenalo druhou možnost vedle dlouholetého partnera TSMC.

„Mně se to stát nemůže." Češi kyberhrozby znají, přesto klikají na podezřelé odkazy dál

Úroveň znalostí bezpečného chování v kyberprostoru neustále roste. Jenže, jak ukázal průzkum Mastercard, v reálu spíše platí heslo „mně se to stát nemůže".

Zájem o Samsung podporuje i napjatá situace na trhu s paměťmi. Podle Sama Konrada z Jupiter Asset Management je trh nyní nedostatečně zásobený a Samsung očekává, že v roce 2027 bude rovnováha mezi nabídkou a poptávkou ještě těsnější než v roce 2026. To by mělo dál tlačit vzhůru ceny pamětí NAND a DRAM.

Nejnovější růst podle Bloombergu pravděpodobně táhli zahraniční investoři. Globální investoři ve středu nakoupili akcie z indexu Kospi v čisté hodnotě 3,1 bilionu wonů, tedy více než 43 miliard korun. Příliv kapitálu pomohl také jihokorejskému wonu, který proti dolaru posílil o více než procento a stal se nejvýkonnější měnou dne v Asii.

Samsung ale nemá před sebou jen hladkou cestu. Růst zisků čipové divize kontrastuje s poklesem v mobilní a displejové divizi, které se potýkají s dražšími materiály a komponenty. Zaměstnanci Samsungu zároveň kvůli ziskům z boomu umělé inteligence žádají větší podíl a hrozí osmnáctidenní generální stávkou.

Pilulka na hubnutí vrátila Novo Nordisk do hry. Akcie vystřelily vzhůru

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zlepšila výhled na rok 2026 poté, co její tabletová verze léku Wegovy na hubnutí v prvním čtvrtletí překonala očekávání. Akcie firmy v Kodani během dopoledního obchodování rostly o 6,7 procenta, přičemž dříve přidávaly více než osm procent. Uvedl to server CNBC.

Akcie mají růst

Akcie Samsungu by podle odhadů analytiků shromážděných Bloombergem mohly během příštích dvanácti měsíců vzrůst ještě zhruba o 22 procent. Titul se obchoduje za šestinásobek očekávaného zisku na příští rok, zatímco v říjnu to bylo 14,4násobku.

Společně se SK Hynix dnes Samsung tvoří více než 43 procent váhy hlavního korejského indexu Kospi. Právě růst těchto dvou titulů pomohl udělat z Jižní Koreje jeden z nejžhavějších trhů světa. Investoři zároveň věří, že paměťové čipy vstoupily do nového supercyklu poptávky, který může narušit tradiční střídání prudkých vzestupů a pádů.

„Firemní zisky jako celek dál sílí a přichází to hlavně z jednoho místa – z technologického sektoru,“ uvedl Mark Davids ze společnosti JPMorgan Asset Management. Zisky Samsungu podle něj odrážejí mimořádně neobvyklé období, kdy technologické firmy dokážou dosahovat nadstandardních zisků.

