Buffettova investička snížila podíl v čínské automobilce

Investiční společnost Berkshire Hathaway znovu snížila svůj velký podíl v čínské automobilce BYD. Akcie největšího čínského výrobce elektromobilů začala prodávat v roce 2022 poté, co se jejich cena více než zdvacetinásobila. Nově drží firma miliardáře Warrena Buffetta v BYD 6,9 procenta místo dřívějších sedmi procent. Vyplývá to z hlášení podniku hongkongské akciové burze.

Podle zprávy pro hongkongskou burzu prodala Berkshire Hathaway nedávno 1,3 milionu akcií BYD za 310,5 milionu hongkongských dolarů (asi 918 milionů korun). Buffettova společnost začala investovat do BYD v roce 2008, kdy zaplatila 230 milionů amerických dolarů za přibližně 225 milionů jejích akcií. To tehdy odpovídalo deseti procentům podílu ve firmě.

Cena akcií BYD klesla od června 2022, kdy dosáhla maxima, přibližně o 30 procent. Tesla v dubnu odsunula BYD na žebříčku a získala zpět pozici největšího prodejce elektromobilů na světě.

Za investicí Berkshire do BYD stál Buffettův společník Charlie Munger. Loni zesnulý místopředseda představenstva Berkshire uvedl v roce 2023 na výročním zasedání vydavatelské a softwarové společnosti Daily Journal, že „nikdy nepomohl v Berkshire udělat nic, co by bylo tak dobré jako BYD“.

