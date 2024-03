Za vstupem Redditu na burzu se rýsuje drama. Napíší ho sami uživatelé

Provozovatel sociální sítě Reddit chce v rámci nadcházejícího IPO získat až 748 milionů dolarů, společnost usiluje o ocenění ve výši přibližně 6,5 miliardy dolarů. Jindy nadšení uživatelé Redditu ale mohou síti zadělat na nepříjemné drama a rozkolísat ceny akcií Redditu.

Společnost plánuje podle nyní zveřejněného prohlášení prodat přibližně 22 milionů akcií v rozmezí 31 až 34 dolarů za akcii.

Firma plánuje v primární veřejné nabídce (IPO) prodat zhruba deset procent svých akcií. Šlo by o první primární veřejnou nabídku akcií velké internetové platformy pro sdílení příspěvků od roku 2019, kdy na burzu vstoupila síť Pinterest.

Reddit také vyčlenil asi 1,76 milionu akcií pro některé uživatele a moderátory, známé jako Redditors, kteří se chtějí účastnit IPO. Tito Redditoři budou moci tyto akcie zakoupit a následně je prodat, až Reddit vstoupí na burzu, protože se na ně nebude vztahovat období blokace, které obvykle brání investorům prodávat akcie po dobu šesti měsíců po IPO.

Společnost tak ve svém podání varovala, že Redditoři, kteří se zúčastní IPO, „mohou způsobit zvýšenou volatilitu tržní ceny“ kmenových akcií třídy A. Mezi další společnosti, které vstoupily na burzu a umožnily některým členům komunity a dalším osobám účastnit se jejich IPO prostřednictvím podobných programů řízených akcií, patří Doximity, Rivian a Airbnb.

Uživatelé fóra na sociální síti Reddit navíc hrozí, že vsadí proti růstu ceny akcií jejího provozovatele. Členové jednoho z fór známí jako WallStreetBets (komunita čítá 15 milionů uživatelů) prosluli tím, že se jim dařilo zpopularizovat některé vybrané akcie, například GameStop, a dosáhnout výrazného zvýšení jejich ceny. V případě samotného Redditu, kde se na strategii domlouvají, se ale rozhodli pro opačnou strategii a chtějí dosáhnout cenového poklesu. Důvody, které k tomu mají, jsou různé. Nelíbí se jim například, že firma není dostatečně zisková, mají obavy z konkurence, ale i z větší kontroly svých vlastních aktivit.

Firmě se zatím nedaří vykázat zisk. Loni snížila čistou ztrátu z předloňských 158,6 milionu dolarů na 90,8 milionu dolarů (2,1 miliardy korun) a meziročně zvýšila tržby o 21 procent na 804 milionů dolarů.

Mezi významné akcionáře společnosti patří firma Tencent, mateřská společnost Condé Nast Advance Magazine Publishers a generální ředitel OpenAI Sam Altman, který byl v letech 2015 až 2022 členem představenstva společnosti Reddit.

Chystaný vstup na burzu přichází téměř 20 let od doby, co Reddit začal fungovat, a pro firmu bude velkou zkouškou. Firma komerčně stále zaostává za jinými sociálními sítěmi, jako je Facebook a X, dříve Twitter, napsala už dřív agentura Reuters.

Reddit umožňuje uživatelům připojit se k on-line skupinám podle zájmů. V uplynulém čtvrtletí službu navštívilo v průměru 73,1 milionu uživatelů denně, přibližně polovina z nich pocházela z USA. Registrovaní uživatelé z USA na Redditu strávili v průměru 25 až 30 minut denně. Reddit s ohledem na reklamní průmysl uvádí, že mnoho z nich jiné on-line služby nepoužívá.

Když se firma v roce 2021 snažila získat prostředky od soukromých investorů, ti ji ocenili přibližně na deset miliard dolarů. Společnost ale od svého založení každoročně zaznamenává ztráty.

