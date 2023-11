Chaos. OpenAI se snaží sjednotit rozdělené zaměstnance, Microsoft chce změny ve vedení

Společnost OpenAI vede intenzivní diskuse s cílem sjednotit své rozdělené zaměstnance. Uvedla to agentura Bloomberg, která se odvolává na interní dopis viceprezidentky pro globální záležitosti Anny Makanjuové. Šéf společnosti Microsoft Satya Nadella řekl, že struktura vedení OpenAI se zjevně musí změnit. Microsoft firmu OpenAI podporuje a má v ní i podíl.

Reklama

Správní rada OpenAI minulý týden v pátek překvapivě odvolala generálního ředitele společnosti Sama Altmana. Po jeho odvolání se z firmy rozhodl odejít i další spoluzakladatel - Greg Brockman, který byl předsedou správní rady. Většina zaměstnanců následně pohrozila odchodem, pokud celá správní rada nerezignuje a Altman se nevrátí.

Softwarový gigant Microsoft v pondělí oznámil, že Altman a jeho nejbližší spolupracovníci z OpenAI začnou pracovat pro něj a povedou jeho nový tým pro výzkum pokročilé umělé inteligence (AI). Šéf Microsoftu později v reakci na vývoj situace uvedl, že by neměl nic proti Altmanově návratu do OpenAI. Microsoft, který do firmy podle různých médií investoval zřejmě až 13 miliard dolarů (přes 290 miliard korun), podle něj ze spolupráce těží, ať už Altman dělá pro Microsoft, nebo v OpenAI.

Přestup do Microsoftu. Sam Altman se nevrátí, v OpenAI ho nahradí bývalý šéf firmy Twitch Zprávy z firem Odvolaný šéf společnosti OpenAI Sam Altman a bývalý šéf správní rady firmy Greg Brockman přecházejí do Microsoftu, největšího podporovatele OpenAI. Na sítí X to oznámil šéf Microsoftu Satya Nadella. Altman a Brockman v Microsoftu povedou tým pro výzkum pokročilé umělé inteligence (AI). ČTK Přečíst článek

„Myslím, že v tuto chvíli je zcela jasné, že se v oblasti řízení musí něco změnit,“ řekl Nadella. Microsoft o tom podle něj povede dialog se správní radou. Nadella přitom odmítl, že personální rošáda firmu OpenAI dlouhodobě poškodí. Výzkum umělé inteligence pokračuje, stejně jako partnerství se společností Microsoft, konstatoval.

Šéf společnosti Twitch na scéně

Na konci bouřlivého vývoje o minulém víkendu správní rada do čela OpenAI dosadila bývalého šéfa společnosti Twitch Emmetta Sheara. Vedení společnosti je v kontaktu s Altmanem, Shearem a správní radou firmy, napsala Makanjuová. Dodala, že nejsou připraveni poskytnout konečnou odpověď do pondělního večera tamního času (dnes brzy ráno středoevropského času).

O to, aby se Altman vrátil do vedení OpenAI, se snaží i někteří aktéři mimo firmu. Usilují o to akcionáři podniku v čele se společností Thrive Capital.

Kdo je třicátnice, co v čele OpenAI střídá vyhozeného Altmana? Leaders Na postu šéfa společnosti OpenAI, která vyvinula chatbot ChatGPT, končí Sam Altman (38). Její představenstvo není spokojené s tím, jak s ním Altman komunikoval. Vedení podniku dočasně převezme jeho nynější technologická ředitelka Mira Muratiová (34). ČTK, fry Přečíst článek

Do pátku, než byl Altman propuštěn, správní radu mimo něj tvořil její předseda Greg Brockman, hlavní vědecký pracovník Ilya Sutskever, šéf společnosti Quora Adam D'Angelo, podnikatelka Tasha McCauleyová a také Helen Tonerová ze skupiny pro technologickou politiku při Georgetownské univerzitě CSET.

Server The Information v pondělí napsal, že správní rada OpenAI se obrátila na firmu Anthropic ohledně případného spojení obou společností. Anthropic vyvíjí velké jazykové modely (LLM) a má podporu společnosti Google.