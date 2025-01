Lukáš Kovanda: Michl se může dostat do sporu s ECB. Kvůli bitcoinu

Guvernér České národní banky Aleš Michl chce nakoupit bitcoiny za takřka 200 miliard korun. Může se tím dostat do střetu s Evropskou centrální bankou, podle níž je bitcoin „měnou zločinců“ a domečkem z karet, co se zhroutí.

Reklama

Česká národní banka jde do bitcoinu, chce jich nakoupit za 176 miliard korun. Jako první západní centrální banka na světě jej bude mít ve svých rezervách. Ty v poměru k velikosti (české) ekonomiky patří k největším na světě. Je to další milník v celosvětové postupné legitimizaci bitcoinu.

ČNB chce, aby bitcoin měl v rezervách nakonec pětiprocentní podíl, jak dnes uvedl guvernér centrální banky Aleš Michl pro list Financial Times. To znamená, že jej při současném rozsahu rezerv musí nakoupit za 176 miliard korun. Její nákupy ale budou zřejmě postupné. ČNB by tak při současné ceně bitcoinu vlastnila přes 71 tisíc virtuálních mincí.

Michl pro Financial Times: Mám rád ziskovost. Chci, aby ČNB měla část rezerv v bitcoinech Money Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent. Michl to řekl v rozhovoru s listem Financial Times (FT). Dodal, že je „velmi pravděpodobné“, že banka příští týden sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. nst, ČTK Přečíst článek

Tuzemská centrální banka se tím dostává do určitého střetu s Evropskou centrální bankou, jenž by mohl zesílit, pokud by se ČR rozhodla přijmout euro. Podle ECB je vnitřní hodnota bitcoinu nulová. Představuje riziko pro společnost a životní prostředí a jeho stále poměrně vysoká cena je odrazem manipulací na neregulovaném trhu, živné to půdě různým šarlatánům.

Reklama

Podle ECB dále je cena bitcoinu tak vysoko proto, že v rostoucí míře obsluhuje kriminální aktivity, stala se z něj „měna zločinců”, přičemž úřady zkratují ve svém úsudku, když nad tím přivírají oči. Tržní kapitalizace bitcoinu prý určuje rozsah společenské škody, k níž dojde, až se celý ten domeček z karet zhroutí...