Šťastnou střídá v čele Business & Professional Women ČR Kovandová

„Zaměřím se na posílení finanční stability, rozšíření aktivit do regionů, vytvoření online vzdělávací platformy, databáze expertek či inkubátoru pro ženy podnikatelky,“ říká nová prezidentka organizace Eva Primus Kovandová.

Reklama

Členská schůze Business & Professional Women ČR (BPWCR), která se dnes uskutečnila v Obecním domě v Praze, zvolila do čela organizace novou prezidentku Evu Primus Kovandovou. Ta vystřídá v čele zakladatelku Lenku Šťastnou.

Eva Primus Kovandová osmým rokem působí na pozici ředitelky představenstva Hospodářské komory Praha 1. V rámci komory založila a úspěšně řídí Lady Club, tedy platformu určenou podnikatelkám a manažerkám.

Zároveň již 15 let úspěšně vede soukromé ubytování na severu Čech a je rovněž společníkem v Restauraci U Provaznice, která byla v roce 2024 nominována na Český Goodwill – ocenění pro firmy, kterých si lidé váží.

Zapojí i muže

„Ráda bych nejprve poděkovala zakladatelce Lence Šťastné za její 15letou práci v oblasti rovných příležitostí. Udělala pro férové postavení a odměňování žen opravdu mnoho. Chci na její práci navázat a zároveň chci přispět k dalšímu rozvoji BPWCR. Zaměřím se na posílení finanční stability, rozšíření aktivit do regionů, vytvoření online vzdělávací platformy, databáze expertek či inkubátoru pro ženy podnikatelky. Za významný úkol považuji rovněž zapojení mužů, protože těch, kteří považují rovné příležitosti pro muže a ženy včetně spravedlivého finančního ohodnocení za normální, naštěstí není vůbec málo,“ řekla nová prezidentka Eva Primus Kovandová.

Reklama

Lenka Šťastná organizaci založila v roce 2010. Posláním BPWCR je podpora žen v jejich ekonomické nezávislosti a aktivity ve prospěch férového odměňování. Organizace podporuje firmy v realizaci jejich ESG strategií. Klíčovým projektem je kampaň a mezinárodní konference Equal Pay Day, která řeší aktuální otázky související s postavením žen v práci a podnikání. Šestnáctý ročník se uskuteční 25. a 26. března 2025 v Praze a mezi vystupujícími přivítá desítky zahraničních hostů.

Férové odměňování přispívá k růstu. Iniciativa WEPs ho pomáhá nastavit ve firmách Zprávy z firem Rovné příležitosti pro ženy a muže velmi úzce souvisí s udržitelným podnikáním, nicméně obecné povědomí o této spojitosti je zatím velmi nízké. Rovné podmínky jsou přitom přímo ukotveny jako jeden z Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) 2030 a zároveň i součástí pilířů S a G v rámci ESG. nst Přečíst článek

„BPWCR jsem založila a vedla přesně 15 let. Je to kus života, do kterého jsem vložila celé své srdce a duši. Jsem hrdá, že organizace dosáhla významných úspěchů, získala řadu ocenění a stala se uznávaným hlasem v oblasti rovných příležitostí. Mám radost, že jsem našla svou nástupkyni, která nejenže sdílí naše hodnoty a vizi, ale přináší i inovativní myšlení a energii, která zajistí, že BPWCR bude i nadále růst a vzkvétat. Děkuji všem – členkám organizace, našemu týmu, partnerům i stovkám dobrovolnic, které mě na této cestě provázeli. Bez vás by tento příběh nebyl možný,“ rozloučila se odcházející ředitelka Lenka Šťastná.

BPWCR a GasNet inspirují české firmy v posilování nezávislosti žen Zprávy z firem Veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) je ambasadorkou projektu Women’s Empowerment Principles (WEPs) v České republice. Buduje komunitu firem s cílem podporovat rovné příležitosti a posilovat postavení žen ve společnosti. Smyslem projektu je nejen zvyšovat počet signatářů WEPs, ale také sdílet zkušenosti pro podporu těch společností, které cestu k rovnosti žen a mužů teprve hledají. Příkladem firmy systematicky posilující respekt a férovost je GasNet. Firma se v prosinci 2022 stala prvním signatářem WEPs v české energetice. Během druhého výročního setkání nazvaného „ŽENA (NE)závislá“ sdílely BPWCR a GasNet tipy, jak se vydat na cestu k rovnosti žen a mužů, třeba díky nezávislosti žen. Newstream & Partner Přečíst článek