České podnikatelky a manažerky chtějí změnu. Založily proto vlivovou síť

Renata Mrázová, zakladatelka Inspire&Impact Network, a její skupina vlivných žen chtějí řešit palčivá témata - jako zastoupení žen ve vrcholových pozicích, rovné platové podmínky či finanční gramotnost žen.

Muž bývá pro řadu institucí atraktivnějším kandidátem při výběru nového zaměstnance. Předpokládá se totiž, že neodejde na rodičovskou dovolenou a že nebude zůstávat doma s nemocnými dětmi. Ženy tak často mohou pohořet u výběrového řízení jen proto, že se narodily jako ženy.

Ženy, které pečují o malé děti, zažívají zpravidla těžký návrat zpět do pracovního života. Chybí jim zkrácené úvazky, které by jim umožnily například vyzvednout včas dítě ze školky nebo doprovodit děti do volnočasových kroužků.

I takovou praxi chce změnit Inspire&Impact Network. „Jsme součástí neformální sítě úspěšných českých žen – manažerek, podnikatelek, žen z neziskového sektoru a veřejného sektoru. Tato síť byla založena před třemi lety s cílem vzájemně se podporovat a ovlivňovat dění v české společnosti,” říká Renata Mrázová, zakladatelka Inspire&Impact Network.

Cílem sítě je vytvořit akceschopnou strukturu, která bude vyhodnocovat vybrané palčivé otázky naší země, předkládat kroky k jejich řešení a následně usilovat o jejich přijetí.

Ženy se chtějí zaměřit na klíčová témata jako jsou rovné platové podmínky (bez rozdílů v odměňování mužů a žen), zastoupení žen ve vrcholových pozicích (ve firmách, politice, veřejné sféře atd.), podpora diverzity na pracovním trhu (podpora zkrácených úvazků, infrastruktury, flexibility atp.), finanční nezávislost a finanční gramotnost, transformace školství či rekvalifikace žen a podpora segmentu 50+.

Součástí sítě je 250 žen. Mezi nimi například: Senta Čermáková z Czechitas, Taťána le Moigne, bývalá šéfka Google, Diana Rogerová, exDeloitte; Dana Bérová, bývalá ministryně informatiky, Marcela Olmer z TALK PR, Bára Nesvadbová, spisovatelka a novinářka, Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny, Klára Kolouchová, horolezkyně či Vladimíra Glatzová, advokátka. „Naše síť je zde, aby inspirovala a měnila svět k lepšímu,” uvedla Renata Mrázová, zakladatelka Inspire&Impact Network.

