Projekt Women's Empowerment Principles získal prestižní ocenění

Business & Professional Women CR (BPWCR) získaly prestižní ocenění HR Excellence Awards za projekt Women's Empowerment Principles (WEPs) zaměřený na podporu žen v pracovním prostředí a posilování jejich postavení. Zároveň s cenou si připsaly další úspěch – nového signatáře z České republiky. Stal se jím Best Western Hotel Moráň.

Ocenění bylo BPWCR uděleno v rámci konference HREA Summit, která se zaměřuje na aktuální trendy a výzvy v oblasti lidských zdrojů a diverzity a konala se v Praze již po 25. Čestné uznání projektu v kategorii státní správa a neziskové organizace vyzdvihuje důležitost iniciativ jako je tato. Iniciativ, které podporují ženy, nastavují rovné podmínky a férový přístup a odměňování, ale také přispívají k celkovému udržitelnému rozvoji firem a organizací – implementací principů společnosti naplňují podmínky v sociální oblasti ESG.

Konkurence byla veliká. Do soutěže se přihlásilo 43 projektů firem a institucí představující široké spektrum témat od vzdělávání, přes nábor a onboarding, až po digitalizaci HR procesů.

Férovost jako součást firemní DNA

V ten samý den oznámil pražský Hotel Moráň patřící do celosvětové sítě Best Western, že se připojil k více než 10 000 signatářů Women's Empowerment Principles. V České republice je tak již v pořadí 16. společností a zároveň prvním hotelem, který se stal členem této komunity. Hotel již několik let intenzivně naplňuje svou vizi udržitelného podnikání v oblasti hospitality. Od roku 2023 je držitelem ekologické certifikace EU Ecolabel podporované Evropskou komisí a také označením Ekologicky šetrná služba, které je známé v České republice. Jde o toho času jediný hotel v zemi, který se tuto certifikaci pyšní. Za dosavadní úsilí byl oceněn i Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na Dni české kvality.

Přistoupení k WEPs je logickým krokem navazujícím i na závazek managementu hotelu podporovat rovnost a férovost pracovních podmínek nejen v oblasti turismu, ale společnosti jako takové.

