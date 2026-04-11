newstream.cz Enjoy Zapomeňte na carbonaru. Amiata ukazuje v Praze jinou Itálii

Zapomeňte na carbonaru. Amiata ukazuje v Praze jinou Itálii

V Amiata servírují pravou toskánskou kuchyni.
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nový podnik u pražského náměstí I. P. Pavlova jde proti proudu italských stereotypů. Místo pizzy a carbonary nabízí kuchyni založenou na jednoduchosti, mase, luštěninách a víně z menších vinařství.

Domácí pizzy, zvěřina, luštěniny nebo jednoduchá risotta. Nově otevřená restaurace Amiata La Cucina Toscana na pomezí náměstí Míru a I. P. Pavlova v Praze staví na kuchyni, která je v Itálii běžná, ale v zahraničí spíš opomíjená – a to na toskánském venkově. Amiata se nesnaží konkurovat zavedeným italským klasikám, jako je neapolská pizza nebo římské carbonara. Místo toho sází na méně okázalý, ale autentičtější přístup k regionální kuchyni.

Podnik vychází z principu cucina povera, tedy tradiční „chudé kuchyně“ italského venkova. Ta stojí na jednoduchých a dostupných surovinách, jako jsou chléb, luštěniny, zelenina nebo levnější části masa, a typická je důrazem na sezónnost, minimální plýtvání a maximální využití surovin.

Právě z tohoto přístupu přitom vzešla řada dnes ikonických italských jídel, jako je například ribollita (toskánská chlebová polévka se zeleninou) nebo pappa al pomodoro (rajčatová polévka s chlebem). A v současnosti se k němu gastronomie vrací i kvůli důrazu na udržitelnost.

Vedle čerstvé pasty nabízí i maso, ryby nebo bezmasé pokrmy, důležitou roli hraje také víno. To není jen doplněk, ale jeden z hlavních pilířů konceptu. Restaurace totiž pracuje s výběrem menších italských vinařství včetně naturálních producentů.

Kuchyně, která má k té české blíž, než se zdá

Za projektem stojí Benedict Group, která v Praze provozuje podniky zaměřené především na českou kuchyni a pivo. Amiata je tak jejím prvním výraznějším odklonem k jiné gastronomii. Inspirace přišla z cest po Toskánsku, konkrétně z oblasti kolem Sieny, kde zakladatele oslovil místní přístup k jídlu jako přirozené součásti života.

Právě v tom je podle šéfkuchaře Luboše Přívozníka toskánská kuchyně překvapivě blízká té české. „Je postavená na podobném základu: práce s masem, sezónními surovinami nebo lesními produkty. Rozdíl je spíš v jednoduchosti a lehkosti přípravy,“ říká Přívozník, který působil například v pražské restauraci Pizza Nuova a dlouhodobě se věnuje italské kuchyni.

Masné krámy znovu ožily. Legendární budějovická pivnice prošla velkou proměnou

Po několikaměsíční rekonstrukci se v Českých Budějovicích znovu otevřely Masné krámy – jedna z nejznámějších pivnic ve městě. Modernizace přinesla nové technologie, vylepšené zázemí i vyšší kvalitu čepovaného piva. Historický duch místa ale zůstává zachován.

Českobudějovické Masné krámy se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřely veřejnosti. Legendární restaurace zahájila provoz ve zkušebním režimu a návštěvníci tak mohou poprvé okusit změny, které podnik podstoupil po téměř dvou desetiletích.

Obnova se dotkla především technického zázemí. Modernizací prošla kuchyně, přibyl nový výčep i bar a zásadní proměnou prošla pivní technologie. Nové tanky mají zajistit lepší kvalitu i čerstvost čepovaného piva, což je pro podnik s tak silnou pivní tradicí klíčové.

„Po těch několika měsících se na návrat opravdu těšíme. Chyběli nám lidé, atmosféra i každodenní kontakt s hosty,“ uvedl provozní manažer Tomáš Olejník. Dodal, že tým je zvědavý na reakce jak stálých hostů, tak i těch, kteří podnik navštěvují jen příležitostně. „Věříme, že všechny změny budou krokem k lepšímu a že se u nás budou všichni cítit ještě lépe než dřív,“ doplnil.

Masné krámy nejsou jen restaurací, ale i významnou historickou památkou. Jejich kořeny sahají až do doby Karla IV., kdy na místě stála dřevěná stavba sloužící k prodeji masa. Současná zděná budova s bazilikovým půdorysem pochází z druhé poloviny 16. století a po staletí plnila funkci tržiště.

Po druhé světové válce se dokonce uvažovalo o demolici objektu. Nakonec však zvítězila myšlenka zachování a přeměny – v roce 1954 byly Masné krámy slavnostně otevřeny jako restaurace. Od té doby patří mezi ikonická místa Českých Budějovic.

Dnešní modernizace tak navazuje na dlouhou historii proměn tohoto prostoru. Zachovává jeho jedinečný charakter, ale zároveň ho přizpůsobuje nárokům současných hostů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Bez operace, drastických diet i drahých preparátů. Nová léčba obezity míří do Česka

Bez drastických diet, injekcí i bez operace. Nová studie testuje léčbu obezity pomocí balónu zavedeného do žaludku, který pomáhá omezit příjem jídla.

Češi tloustnou. Obezita patří mezi nejrychleji rostoucí zdravotní problémy současnosti a zasahuje stále větší část populace. Zhubnout a váhu si dlouhodobě udržet se přitom mnoha lidem nedaří ani přes opakované pokusy. Nová mezinárodní studie chce tento začarovaný kruh prolomit. V Česku se do ní zapojila pražská OB klinika, která nyní hledá pacienty pro testování nechirurgické léčby obezity spočívající v zavedení gastrického balónu do žaludku.

„Pro mnoho lidí onemocnění obezitou znamená dlouhodobé a vyčerpávající úsilí o redukci váhy. Tato studie jim dává šanci začít znovu, bezpečně a s odbornou podporou,“ říká primářka OB kliniky Petra Šrámková.

Kdo se může hlásit

Program je určen lidem starším 18 let s BMI nad 30, kterým se dlouhodobě nedaří zhubnout nebo si váhu udržet. Podmínkou je vstupní vyšetření, na jehož základě lékaři rozhodnou o zařazení do programu. Pro vybrané účastníky je program včetně zákroku bezplatný. Jeho kapacita je však omezená a klinika předpokládá, že zájem veřejnosti bude velký. 

Jak probíhá zákrok

Základem léčby je zavedení gastrického balónu do žaludku. Ten pomáhá navodit pocit sytosti i po menším množství jídla, a tím snižuje celkový kalorický příjem.

Zákrok trvá zhruba 20 minut a probíhá v analgosedaci, tedy bez nutnosti celkové narkózy. Balón zůstává v těle přibližně jeden rok. Podle kliniky se pacienti vracejí do běžného režimu velmi rychle, často během několika dní.

Samotné zavedení balónu ale není jedinou součástí léčby. Účastníci budou po dobu jednoho roku pod dohledem specialistů, kteří jim nastaví jídelníček, zajistí psychologickou podporu a pravidelné kontroly. Právě kombinace zákroku a dlouhodobého vedení má podle lékařů zvýšit šanci, že si pacienti nižší hmotnost udrží.

Obezita patří mezi nejzávažnější civilizační onemocnění a zvyšuje riziko cukrovky, srdečních chorob nebo vysokého krevního tlaku. Lékaři proto hledají způsoby, jak léčbu zefektivnit a zároveň ji zpřístupnit širšímu okruhu pacientů.

OB klinika je specializované zdravotnické zařízení zaměřené na komplexní léčbu a prevenci onemocnění obezitou a s ní spojených metabolických onemocnění. Nabízí moderní, bezpečné a individuálně přizpůsobené metody účinné léčby pod vedením zkušených odborníků z mnoha oborů.

