Zapomeňte na carbonaru. Amiata ukazuje v Praze jinou Itálii
Nový podnik u pražského náměstí I. P. Pavlova jde proti proudu italských stereotypů. Místo pizzy a carbonary nabízí kuchyni založenou na jednoduchosti, mase, luštěninách a víně z menších vinařství.
Domácí pizzy, zvěřina, luštěniny nebo jednoduchá risotta. Nově otevřená restaurace Amiata La Cucina Toscana na pomezí náměstí Míru a I. P. Pavlova v Praze staví na kuchyni, která je v Itálii běžná, ale v zahraničí spíš opomíjená – a to na toskánském venkově. Amiata se nesnaží konkurovat zavedeným italským klasikám, jako je neapolská pizza nebo římské carbonara. Místo toho sází na méně okázalý, ale autentičtější přístup k regionální kuchyni.
Podnik vychází z principu cucina povera, tedy tradiční „chudé kuchyně“ italského venkova. Ta stojí na jednoduchých a dostupných surovinách, jako jsou chléb, luštěniny, zelenina nebo levnější části masa, a typická je důrazem na sezónnost, minimální plýtvání a maximální využití surovin.
Právě z tohoto přístupu přitom vzešla řada dnes ikonických italských jídel, jako je například ribollita (toskánská chlebová polévka se zeleninou) nebo pappa al pomodoro (rajčatová polévka s chlebem). A v současnosti se k němu gastronomie vrací i kvůli důrazu na udržitelnost.
Vedle čerstvé pasty nabízí i maso, ryby nebo bezmasé pokrmy, důležitou roli hraje také víno. To není jen doplněk, ale jeden z hlavních pilířů konceptu. Restaurace totiž pracuje s výběrem menších italských vinařství včetně naturálních producentů.
Kuchyně, která má k té české blíž, než se zdá
Za projektem stojí Benedict Group, která v Praze provozuje podniky zaměřené především na českou kuchyni a pivo. Amiata je tak jejím prvním výraznějším odklonem k jiné gastronomii. Inspirace přišla z cest po Toskánsku, konkrétně z oblasti kolem Sieny, kde zakladatele oslovil místní přístup k jídlu jako přirozené součásti života.
Právě v tom je podle šéfkuchaře Luboše Přívozníka toskánská kuchyně překvapivě blízká té české. „Je postavená na podobném základu: práce s masem, sezónními surovinami nebo lesními produkty. Rozdíl je spíš v jednoduchosti a lehkosti přípravy,“ říká Přívozník, který působil například v pražské restauraci Pizza Nuova a dlouhodobě se věnuje italské kuchyni.
Když šéfkuchař Emanuele Ridi přišel do Česka, „italská kuchyně“ často znamenala špagety s kečupem. Dnes je podle něj úroveň gastronomie nesrovnatelně vyšší a Češi rozumí kvalitě i surovinám. Přesto varuje: rostoucí náklady a minimální prostor pro chyby dělají z podnikání v restauracích jednu z nejtěžších disciplín současnosti.
Šéfkuchař Ridi: Itálie není jen seznam receptů. To je kultura, rodina, paměť chutí
