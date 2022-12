Zaplaťte, a ochladíme Zemi, slibuje troufalý startup

K Novému roku míváme často předsevzetí typu „změníme něco, co se nám ještě nikdy změnit nepovedlo“. Mladá americká společnost Make Sunsets si v tom klade vysoké cíle – nabízí, že ochladí Zemi, na níž se už kvůli oteplování mění klima. A už si za to chce nechat platit. Nejlepší však v tuto chvíli spíše bude zchladit horké hlavy.

Nápad má racionální jádro a vědci o něm debatují už nějaké dvě desítky let. Jenomže se ho bojí, protože neznají, co vlastně může napáchat.

Podstatou je rozptýlit ve stratosféře (ve výšce 11 až 50 kilometrů) částečky síry nebo třeba uhličitanu vápenatého. Ty by část slunečních paprsků odrážely zpět do vesmíru, takže by nemohly dopadnut na zemský povrch a proměnit se v teplo. Něco podobného se děje i přirozeně – velké erupce sopek vymrští jednou za čas do atmosféry oxid siřičitý, který ochlazuje Zemi. Anebo nepřirozeně – tento plyn chrlily neodsířené tepelné elektrárny.

Obavy z neznámého

Umělé ochlazování Země vědci zkoumali v laboratořích i v malém měřítku v reálném světě. Ukázalo se, že dostat do stratosféry síru není velký problém – dopraví ji tam meteorologické balony. Efektivnější možností jsou letadla nebo dělostřelecká munice.

Malé pokusy však nepřinesly dostatečné podklady pro rozhodování. A velkým experimentům se vědecké instituce zatím vyhýbaly, protože neznají možné vedlejší účinky. Nevzniknou nové kyselé deště? Nesníží se příliš viditelnost? Nezmění se zase tepelné poměry na zeměkouli? A nestane se tak nerovnoměrně, takže někdo bude ovlivněn víc než jiný a vznikne geopolitické napětí?

Zatím jen pár gramů

Nově vzniklá americká společnost Make Sunsets se však nebojí. Oznámila, že ze dvou meteorologických balónů, které startovaly z Mexika, už vypustila pár gramů síry, ale bude pokračovat v podstatně větším měřítku. Na svém webu tvrdí, že jeden vypuštěný gram síry odstraní efekt oteplování způsobeného vypuštěním tuny oxidu uhličitého. Mraky vzniklé z těchto částeček prý v atmosféře vydrží šest měsíců až tři roky. Jenže není jasné, jestli se síra z meteorologických balónů opravdu uvolnila – kontrolní přístroje na nich nejsou...

Průlom díky soukromému kapitálu

Zmíněných pár gramů (údajně méně než deset z každého balónu) samozřejmě nemůže mít na atmosféru žádný vliv. Proč se tedy zabývat ať už jimi, nebo nepříliš přesvědčivě působící firmou, která je vypouští?

Protože jde o průlom.

Dokud takovéto experimenty provádějí akademické výzkumné ústavy, zůstávají pod větší kontrolou – rozhodují o nich odborné komise a vlastně i státní moc, která je prostřednictvím grantových systémů financuje. Informace o nich jsou pro veřejnost dostupnější.

Pokud se však do nich pustí soukromé firmy, které budou společnost Make Sunsets následovat, nedá se předvídat, kam mohou zajít a co se může stát.

Podnikatelský záměr a provokace v jednom

Luke Iseman, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Make Sunsets, připouští, že firmě jde zčásti o podnikatelské úsilí a částečně i o provokaci. Takto by prý jeho startup chtěl rozvířit veřejnou debatu, protože změna klimatu je vážnou hrozbou a svět postupuje při jejím řešení pomalu.

Firma už nabízí, že běžní lidé mohou objednávat vypouštění síry (deset dolarů za gram), aby se na záchraně klimatu podíleli. Dokonce tvrdí, že získala investice ve výši 750 tisíc dolarů zejména od společnosti pro financování nových projektů Boost VC a od investičního fondu Pioneer. Tyto společnosti to však dosud nepotvrdily.

Možná budeme geoinženýrství potřebovat

Postupu, který předvádí společnost Make Sunsets, se obvykle říká geoinženýrství a vychází z víry, že „co jsme pokazili, dokážeme zase napravit“. Neboli že inženýrskými zásahy Zemi zase ochladíme.

Teoretické koncepty už existují. Kromě nyní popsaného vynášení chemických látek do stratosféry je jinou možností například rozptylování kapiček mořské vody do ovzduší z automatických lodí v oceánech. Ze slaných částeček by se vytvářely světlé mraky a odrážely sluneční paprsky zpět do vesmíru. Tyto varianty jsou technicky a zřejmě i ekonomicky zvládnutelné.

Velkorysým projektem je zastínění až z vesmíru pomocí milionů „slunečníků“ vynesených do relativně stálé polohy mezi Zemí a Sluncem (tedy do vnitřního Lagrangeova bodu asi půldruhého milionu kilometrů od Země). Odrazná plocha by nebyla souvislá, takže by lidé na Zemi nic neviděli. Cenově je tento nápad ovšem doslova k nezaplacení...

Možná už v nejbližších desetiletích bude lidstvo některou z těchto metod opravdu potřebovat, protože nedokáže udržet ohřívání Země v mezích. Bude to však určitě vyžadovat promyšlenější přístup, než s jakým se do věci hrne společnost Make Sunsets.