Vzácný rukopis Malého prince vyjde zájemce na 30 milionů

Literární klenot, vzácný rukopis Malého prince je na prodej za 1,25 milionu dolarů (29 milionů korun). Knihkupectví v Londýně dílo plánuje prodat na každoročním listopadovém veletrhu umění Abu Dhabi Art ve Spojených arabských emirátech. Kniha od francouzského spisovatele Antoina Saint-Exupéryho obsahuje jeho kresby a ručně psané opravy. Knihkupci ji označují za „literární poklad“, i proto, že na světě existují jenom dvě další podobná vydání slavného příběhu, píše Reuters.

Ve vydání s černou opotřebovanou vazbou také podle odborníků autor napsal poprvé slavnou větu: „Správně vidíme jen srdcem; co je opravdu důležité, je očím neviditelné.“ „V předchozích verzích si s touto větou pohrával a neustále ji měnil,“ řekla listu The Guardian literární kritička a knihkupkyně Sammy Jayová z knihkupectví Peter Harrington Rare Books, které knihu nedávno získalo ze soukromé sbírky.

Další dva rukopisy se nacházejí ve francouzské Národní knihovně a v centru Harryho Ransoma při univerzitě v texaském Austinu.

Malý princ vyšel poprvé během druhé světové války ve Spojených státech v roce 1943, těsně předtím, než Saint-Exupéry odtud odešel z exilu a připojil se k francouzskému letectvu. Obliba příběhu dítěte, které cestovalo mezi planetami, aby se dozvědělo tajemství života, je tak velká, že kromě náboženských textů jde o nejpřekládanější knihu na světě.

„Tohle je jednoduše ten nejvýjimečnější exemplář, jaký jsem kdy viděla,“ dodala Jayová.

Saint-Exupéry, který zmizel během průzkumného letu nad Středozemním mořem v červenci 1944, se světového úspěchu svého příběhu nedočkal.

