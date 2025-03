Vladimír Železný již podruhé prodává část své umělecké sbírky. V nabídce jsou skvosty

Vladimír Železný platí v Česku za jednoho z nejuznávanějších sběratelů výtvarného umění. Návštěvníci Galerie Zlatá husa to ostatně mohou potvrdit. Již vloni Vladimír Železný nabídl část děl do aukce a všechna se prodala. Tuto neděli se zájemci o kvalitní umění mohou opět pokusit získat něco z prestižní Železného sbírky v rámci aukce 1. Art Consulting, která se uskuteční v Topičově salonu.

Ve světě to je poměrně obvyklý jev, na stále ještě relativně mladém českém aukčním trhu to je stále ještě unikát. Vladimír Železný, jeden z nejuznávanějších tuzemských sběratelů umění, nabízí část své sbírky do aukce Z depozitářů Galerie Zlatá husa II. Navazuje tak na mimořádně úspěšnou loňskou aukci, kdy se podařilo prodat všechny nabízené položky.

„Šlo o ojedinělou událost, o čemž svědčí i enormní zájem, který dražba vyvolala. Pokud se do aukcí dostávají části existujících sbírek, jedná se spíš o pozůstalost, než ‚tříbení sbírky‘. Vladimír Železný patří mezi ty nejvýznamnější české sběratele, a i načasování vzhledem k výstavě děl Železného sbírky v Museu Kampa jistě nebylo náhodné. Aukce skončila mimořádně úspěšně, stoprocentní prodejností,“ komentuje úspěch loňské aukce odbornice na trh umění z J&T Banky Valérie Horváth.

A úspěch lze očekávat také v druhém vydání této aukce, protože Železný na trh opět dává velmi kvalitní díla uznávaných tvůrců. A o zájmu hovoří to, že velká část z nabízených položek již v online aukci překonala vyvolávací cenu.

Co je v nabídce?

Aukce nabídne celkem 76 unikátních děl od čtyřech desítek umělců a umělkyň, jejichž díla „patří do podivuhodného a časově vymezeného výtrysku originální a spontánní kreativity, zvaný dnes ‚Šedesátky‘, se nakonec přirozeně prosadil, prošel skvěle prověrkou času a stala se z něj klasika, která se bezpečně posunula do mainstreamu sběratelství. Sbírat tvorbu šedesátých let je dnes téměř módní a ta díla postupně nahrazují obrazy a sochy předchozích období, kterých je ve vrcholné kvalitě stále méně k mání,“ říká Vladimír Železný.

Nejvyšší vyvolávací cenu (1,5 milionu korun) má dílo Huga Demartiniho Červený reliéf 2 z roku 1962. Demartini je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů 20. století. Od 50. let tvořil subtilní sádrové reliéfy s figurálními výjevy biblických námětů. Demartiniho originalita a chuť experimentovat se však plně projevila v letech šedesátých, do nichž ono dílo spadá.

Sálová aukce se uskuteční v neděli 2. března v pražském Topičově salonu. Aukční katalog i možnost přihazovat najdete zde.

Velká očekávání jsou spojená také od Ranské hory od Zdeňka Sýkory. „Obraz je inspirován kopcem Raná v Českém středohoří, známým pro bezmotorové létání a přírodní rezervace. Zdeněk Sýkora, který se často pohyboval v okolí Loun a Ohře, spojil svou lásku k přírodě s uvědoměním, že malba není jen zobrazením krajiny, ale i výzvou pro uspořádání obrazové plochy. Pod vlivem Matisse a Bonnarda se soustředil na dynamické uspořádání barev, které vytvořily impresionistické skvrny. Silueta Ranské hory je stále rozpoznatelná, ale obraz vyjadřuje nové, emocionální vnímání přírody,“ popisuje dílo aukční katalog. Dílo má vyvolávací cenu 850 tisíc korun a některý ze zájemců již tuto částku nabídl.

A konečně v nabídce je také fantastický obraz Les v zimě Adrieny Šimotové, která patří bezesporu k nejvýraznějším osobnostem československého umění druhé poloviny minulého století. „Toto dílo je raritní na trhu a reprezentuje její charakteristický umělecký styl, který ji proslavil na mezinárodní scéně,“ připomíná šéf aukční síně 1. Art Consulting Jiří Rybář.

