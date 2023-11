Šéf pražského hotelu Mandarin Oriental: Kdo říká, že nemá problém sehnat zaměstnance, lže

Otevřít hotel není složité, říká šéf pražského hotelu Mandarin Oriental, Portugalec Duarte Correia. „Zajistit, aby byl úspěšný, je ta složitá část,“ říká Correia v rozhovoru pro Newstream. Aby byl pětihvězdičkový hotel neustále v kondici a uspěl v rostoucí konkurenci, musí podle něj reinvestovat kolem desetiny ročních příjmů.

Odkud převážně přijíždějí vaši hosté?

Spojené státy, Německo a Velká Británie, v tomto pořadí. A myslím, že to platí dlouhodobě pro celou Prahu. Před pandemií jsme měli více amerických hostů, protože v sezóně létaly mezi Prahou a americkými letišti tři přímé spoje za den. Letos to byl jen jeden, z Prahy do New Yorku, v čase od května do října.

Vnímáte v posledních letech zvýšený zájem domácích hostů?

Ano, pozorujeme to především v našem spa, restauraci či baru, ale také co se ubytování týče. Češi si častěji dělají radost víkendovými pobyty.

A co hosté z Asie? Už se po covidu vracejí?

Asie je určitě důležitý trh. Navzdory mnohým domněnkám ale třeba hosté z Číny nepatřili v Praze nikdy ani do první desítky. Dlouhý čínský lockdown tomuto umístění rozhodně neprospěl. Nyní se zájem ze strany čínských turistů skutečně zvedá, ale čekací doby na vyřízení víz jsou velmi dlouhé. V současné době jezdí hosté z Koreje či Tchaj-wanu, tomu opět pomáhají přímá letecká spojení mezi Prahou a těmito trhy. Očekávám, že ve druhém čtvrtletí příštího roku přijde menší „boom“ návštěvníků z Číny, protože doba nutná k vyřízení víz by se do té doby měla zkrátit.

Zasáhl vás nějak konflikt na Ukrajině?

Ano. Bezprostředně po začátku vpádu ruské armády na Ukrajinu jsme zaznamenali pokles poptávky ze Spojených států, Američané se do Prahy kvůli geografické blízkosti napadené země zrovna nehrnuli. V posledních měsících je ale zase Praha pro Američany vyhledávanou destinací a poptávka po našich službách z jejich strany stoupá.

Výpadek ruských návštěvníků vás nijak nepoznamenal?

Ne, ti nepatřili mezi naši hlavní klientelu.

Co vidíte jako nastupující trhy? Odkud přijíždí stále více cestujících?

Mexiko, Brazílie a Blízký Východ. To jsou za mě „rozvíjející“ se trhy. Třeba Spojené Arabské Emiráty, tam rozhodně pomáhají přímé lety mezi Prahou a Dubají.

Jak se dnes musí hotel odlišit, aby se v konkurenci prosadil?

Dnes může každý otevřít hotel, to není složité. Ale zajistit, aby byl úspěšný, to je ta obtížná část. Musíte předvést špičkový servisu, předat klientům pocit váženého hosta, kterého rádi vidíte a hodláte se o něj náležitě dobře postarat. Nám pochopitelně pomáhá to, že máme tento nádherný prostor na Malé Straně, která je sama o sobě úžasnou částí Prahy. Praha má asi 650 hotelů od jedné do pěti hvězdiček a když někdo dorazí do hotelu, jako je ten náš, tak chce zážitky, nechce jen někde přespat.

My se nyní snažíme vzdát poctu Malé Straně a osobnostem, které zde žily. A tak jsme například představili koktejl Werich, který je složen z oblíbených drinků slavného komika – z whiskey a piva. Snažíme se také navazovat spolupráce s místními umělci, jako jsou skláři či výrobci dřevěných hraček. Je to ale jen jedna z mnoha věcí, kterými se snažíme propagovat tuto neobyčejnou lokalitu. Naším cílem je se čím dál více začleňovat do společnosti a života kolem, ne se od nich oddělovat.

Werichův koktejl asi nebude pro hosty zrovna rozhodující, proč by si měli zvolit právě váš hotel.

Vybere si nás díky hodnotám, na kterých stojíme, a pro zážitky, které nabízíme.

Co vás a celé hotelové naučila koronavirová pandemie?

Je toho poměrně hodně. Třeba to, že musíme být agilnější. Před pandemií jelo celé naše odvětví na autopilota. Spousta problémů existovala již dříve, ale pandemie na ně poukázala a zrychlila potřebu transformace. Jde například o to, že řada zaměstnanců zvažuje kariérní změnu. Po celém světě se hotely perou o personál, protože v ostatních odvětvích jsou flexibilnější podmínky. Když pandemie udeřila, tak to hotelové pobyty a cestování obecně odnesly jako první. Myslím, že během dalších pěti, deseti let se naše odvětví hodně přemění.

Jak?

Bude se klást velký důraz rozvoj lidí. Jde o byznys, který se točí kolem lidí. Řada těchto pozic je o monotónní, opakující se práci. A právě tyto rutinní činnosti v budoucnu převezmou technologie. A lidé budou mít možnost zaujímat jiné, sofistikovanější role, které jim budou dávat i větší smysl a motivaci. Role, ve kterých mohou něco změnit.

Jak jste na tom s obsazeností? Vrátila se již na předpandemické úrovně?

V poslední době roste. Nejsme ještě úplně na předpandemických úrovních, ale zvýšená průměrná útrata to kompenzuje. Očekáváme, že se příští rok vrátíme na předpandemické úrovně.

Český pracovní trh je přehřátý. Jak složité je najít zaměstnance?

Neskutečně. Kdo říká, že nemá problém s hledáním zaměstnanců, lže. Máme své kmenové zaměstnance a pak spolupracujeme s pracovními agenturami, které používáme pro krátkodobé navýšení stavů, když potřebujeme. Když třeba vidíme, že na příští týden či měsíc máme plno. Zase ale nemůžeme na stálo zaměstnat všechny tyto lidi, protože bychom pro ně celoročně neměli práci. Je to vše o nalezení rovnováhy, flexibilitě a zachování dynamického přístupu.

Museli jste zásadně navyšovat mzdy, abyste si udrželi zaměstnance?

Letos jsme prošli revizí celého systému odměňování. Musíme zajistit, aby se lidé cítili dobře ocenění, ideálně abychom je platili nadprůměrně. Ale není to jen o výši výplaty. Dnešní pracovníci si cení určité flexibility. Před pandemií jsme měli frontu zájemců na otevřenou pozici. Dnes už nemůžu očekávat, že když podám pracovní inzerát, zítra budu mít 20 zájemců. Prostě nebudu.

Kolik máte zaměstnanců? Jaký je poměr zaměstnance na pokoj?

Aktuálně hotel zaměstnává cca 100 členů týmu, poměr je 1:1.

Pražský Mandarin Oriental otevřel před 17 lety. Připravujete se již na zásadní rekonstrukci?

Ano, bavíme se o tom, ale zatím nemohu říct více. Do Prahy jezdí převážně mladší klientela. Pro mladší ročníky jsou zásadní nabíjecí USB porty nebo možnost pouštět si obsah z mobilního telefonu na televizi. Přichází další konkurence v podobě hotelů jako Andaz, W či Fairmont, takže je třeba držet krok. Najdou se ale i hotely, které své kouzlo neztrácí ani bez velkých renovací. Například Four Seasons v Miláně opravou neprošel proměnou již 30 let, a přitom je to stále jeden z nejvyhledávanějších hotelů v Miláně.

Kolik z ročních příjmů se musí reinvestovat do běžné údržby takového hotelu?

Náš hotel je historickou památkou a s tím souvisí i zvýšená odpovědnost za jeho údržbu. Vychází to tedy přibližně na osm až deset procent z celkových příjmů.

