Německý řetězec Aldi chystá masivní expanzi v USA, která může tvrdě zasáhnout konkurenty

Německý maloobchodní řetězec Aldi plánuje do konce roku 2028 otevřít ve Spojených státech 800 nových poboček. Firma uvedla, že do expanze vloží více než devět miliard dolarů, tedy bezmála 209 miliard korun. Podle analytiků se tak marže u konkurence mohou dostat pod tlak.

Diskontní prodejce otevírá v USA stovky nových supermarketů ročně už více než deset let, uvedl šéf Aldi v USA Jason Hart. Poptávka je podle něj stále vysoká. „Naši zákazníci si žádají více supermarketů ve svých čtvrtích po celé zemi,“ řekl Hart. S plánovanými 800 novými provozovnami bude podle něj firma tam, kde ji zákazníci chtějí mít.

Řetězec Aldi loni v srpnu odkoupil téměř 400 kamenných prodejen od amerických podniků Winn-Dixie a Harveys. Část převzatých supermarketů hodlá přeměnit na obchody Aldi, ostatní chce provozovat pod dosavadními značkami. Na konci loňského roku měla společnost Aldi v USA více než 2400 prodejen.

Plánovaná expanze německého řetězce podle analytika Neila Saunderse ze společnosti Globaldata tvrdě zasáhne konkurenci. Aldi by díky svým nízkým cenám a „moderním a atraktivním obchodům“ mohl donutit ostatní maloobchodníky snížit ceny, aby zůstali konkurenceschopní. To by srazilo jejich marže. Pro spotřebitele je expanze diskontu ale dobrou zprávou, uvedl Saunders.

Inflace přiměla mnoho amerických spotřebitelů změnit způsob nakupování. Ceny jsou totiž v průměru o 19 procent vyšší než před pandemií covidu-19, a lidé proto hledají nové možnosti, jak snížit výdaje. V obchodech s potravinami upouštějí od značkového zboží a přecházejí na zboží se značkou obchodního řetězce, nakupují v diskontních prodejnách, případně nakupují méně zboží.

Společnost působí v USA od roku 1976. Prodejny Aldi v zemi vlastní společnost Aldi Süd, zatímco Aldi Nord provozuje v USA populární řetězec Trader Joe's.