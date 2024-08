Miliardář i specialistky ze SpaceX. Chystá se první komerční výstup do kosmu

Čtyřčlenná posádka mise Polaris Dawn, která si klade za cíl první soukromý výstup do vesmíru, v pondělí dorazila na Floridu před startem plánovaným na příští týden. Riskantní mise se po dvouletém výcviku zúčastní miliardář, bývalý vojenský pilot a dvě specialistky společnosti SpaceX, která let provozuje a zčásti financuje.

Start rakety Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon je plánovaný na pondělí 26. srpna. Současný plán počítá s tím, že se raketové motory zažehnou na startovací rampě 39A floridského Kennedyho vesmírného střediska uprostřed noci - 3:38 místního času (9:38 středoevropského letního času).

Velitelem pětidenní mise bude americký miliardář Jared Isaacman, který se do vesmíru podíval už v roce 2021. Tehdejší mise Inspiration4 rovněž pod hlavičkou SpaceX se stala vůbec první výpravou do kosmu bez profesionálního astronauta.

„Je to dva a půl roku, co jsme odhalili program Polaris a vydali se na vzrušující a dobrodružnou cestu vývoje a tréninku,“ uvedl Isaacman na pondělní tiskové konferenci.

Investice od miliardáře

Program, který bude celkem zahrnovat tři mise, financuje Isaacman spolu se SpaceX, společností miliardáře Elona Muska. Issacman neupřesnil, kolik přesně do Polaris investoval, poznamenala agentura AFP. Celkově by se ale mělo jednat o stovky milionů dolarů.

Mise bude prvním velkým testem nových skafandrů od SpaceX a představuje nejnovější riskantní komerční milník, který chce Muskova vesmírná společnost překročit na cestě k vybudování kolonie na Marsu.

„Ať už se k tomu váže jakékoliv riziko, stojí to za to,“ citovala agentura Reuters Isaacmana.

Spolu s Isaacmanem se do kosmického plavidla na floridském kosmodromu nalodí pilot Scott Poteet, rovněž účastník mise Inspiration4, a specialistky Sarah Gillisová a Anna Menonová, vedoucí techničky kosmických operací SpaceX.

Posádka podstoupila intenzivní výcvik, který zahrnoval zhruba 2000 hodin na simulátoru, cvičení v centrifuze, seskoky padákem i výstup na ekvádorskou sopku Cotopaxi. "Byl to jeden z nejtěžších výcviků, který jsem kdy absolvoval," uvedl Poteet, pilot s 20letou zkušeností z amerického letectva.

Mise provede na palubě na 40 experimentů, hlavní cíle má ale tři. Loď nejprve vycestuje do výšky 1400 kilometrů, což je nejdelší vzdálenost pilotovaného letu od Země od ukončení amerického lunárního programu Apollo. Tehdejších misí se účastnili pouze muži, Gillisová a Menonová se tak stanou ženami, které se dostaly nejdále od naší planety.

Pro srovnání, Mezinárodní vesmírná stanice krouží na orbitě ve výšce přibližně 400 kilometrů. Měsíc, kde přistáli astronauti misí Apollo, je od Země vzdálen zhruba 380 tisíc kilometrů.

Test komunikace

Polaris Dawn také plánuje test laserové komunikace mezi kosmickou lodí a družicemi Starlink společnosti SpaceX.

Zlatým hřebem mise ale bude po sestupu na nižší oběžnou dráhu výstup do volného kosmu, který je naplánovaný na třetí den a má být přenášený živě. Crew Dragon nemá přetlakovou komoru, takže se před historickým výstupem odtlakuje celá kabina. Všichni členové posádky si proto vyzkouší nové bíločerné skafandry, mimo loď ale vystoupí jen Isaacman a Gillisová.

Výstupy do volného kosmu dosud provedli jen astronauti vládních agentur ze Spojených států, Sovětského svazu a Ruska, Kanady, Číny a ze zemí zastoupených Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Za použití amerických a ruských skafandrů bylo od vzniku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) v roce 2000 uskutečněno více než 270 výstupů do volného prostoru.