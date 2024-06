Yemi k Měsíci nakonec nepoletí. Soukromá mise dearMoon končí

Japonský miliardář Jusaku Maezawa zrušil misi dearMoon, která měla být první soukromě financovanou okružní cestou kolem Měsíce a v jejíž posádce vybrané z přibližně milionu uchazečů měl být také český choreograf Yemi A.D. Ten o zrušení cesty informoval ve videu na svém instagramovém profilu.

Vesmírná výprava, kterou začal miliardář plánovat v roce 2018, se podle původního plánu měla uskutečnit do konce loňského roku na palubě rakety Starship vyvíjené společností SpaceX Elona Muska.

„Bohužel se start v roce 2023 stal nerealizovatelným a bez jasného harmonogramu v blízké budoucnosti učinil Maezawa s těžkým srdcem nevyhnutelné rozhodnutí projekt zrušit. Omlouváme se za tento výsledek všem, kteří se na tento projekt těšili a podporovali ho, vážíme si toho,“ uvádí dnes zveřejněné oficiální prohlášení ke zrušení mise. V prohlášení se také píše, že „Maezawa a členové posádky dearMoon budou pokračovat ve výzvách ve svých oborech,“ ale nezmiňuje, zda a kdy bude tým znovu usilovat o obnovení mise.

„SpaceX si budeme hluboce vážit, protože se i nadále vydává do neprobádaných oblastí, zatímco my sami se vydáme vstříc další výzvě,“ stojí v závěru prohlášení.

„Mise dearMoon mi dala něco, co mi nikdo nemůže vzít. Dala mi sílu nebát se velkých snů, dala mi více odvahy jít vstříc nečekaným šancím a přivedla mi do života nové přátele," uvedl Yemi A.D. na Instagramu. Dodal, že bude věřit své tvorbě a umění, aby jej přivedly k dalšímu cíli, „ať už to bude další kosmické dobrodružství nebo učení humanoidních robotů řeči těla“. Zároveň svým fanouškům vzkázal, že člověka nedefinují jeho pády, nýbrž to, jak se po nich znovu postaví na nohy.

Maezawa zbohatl na prodeji módy, když spustil největší japonský internetový obchod s módou Zozotown. V roce 2021 se stal prvním japonským civilistou, jenž se vydal na ISS, a mise dearMoon se plánoval účastnit spolu s osmičlennou posádkou, jejímž členy měli kromě Yemiho A.D. být mimo jiné hvězda K-popu T.O.P. či americký DJ Steve Aoki.

