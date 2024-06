Elon Musk zničí Mezinárodní vesmírnou stanici. ISS v roce 2030 shoří

SpaceX, firma miliardáře Elona Muska, získala od americké agentury NASA kontrakt v hodnotě 843 milionů dolarů na zničení Mezinárodní vesmírné stanice.

SpaceX postaví kosmickou loď, která navede Mezinárodní vesmírnou stanici z oběžné dráhy a nechá ji shořet v zemské atmosféře poté, co bude laboratoř v roce 2030 vyřazena z provozu. Agentura Bloomberg zprávu citovala z tiskového prohlášení NASA.

Vesmírný projekt Elona Muska

SpaceX vyvine takzvanou deorbitovou kosmickou loď a NASA ji po vývoji převezme a bude ji provozovat po celou dobu mise, uvedla agentura. „Rozhodnutí také podporuje plány NASA pro budoucí komerční destinace a umožňuje pokračovat ve využívání vesmíru v blízkosti Země,“ komentoval projekt Ken Bowersox z kosmické agentury.

Hrozí pád na planetu

Úkolem SpaceX tak je připravit kosmickou loď US Deorbit Vehicle, tedy zařízení, které ISS v roce 2030 odtáhne z její současné orbity a následně zajistí, aby shořela atmosféře.

Projekt je velice komplikovaný. ISS totiž je největším lidmi vyrobený objekt, který kdy kolem Země obíhal. Váží více než 400 tisíc kilogramů a odborníci nepředpokládají, že shoří celá. Ve skutečnosti panují obavy, že některé její kusy by se mohly zřítit do obydlených oblastí. Jednou z hlavních priorit tak je toto riziko co možná nejvíce minimalizovat.

NASA očekává, že se i tato deorbitální kosmická loď po splnění svého úkolu rozpadne v atmosféře, tudíž jde o poměrně drahou „legraci“. NASA uvedla, že U.S. Deorbit Vehicle nebude založen na platformě Starship s tím, že více detailů však zatím nezná.

