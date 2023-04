Veletrh Antique představí starožitné předměty jako ochranu před inflací

Ve čtvrtek se otevřou brány již 48. veletrhu starožitností Antique. Tentokrát se organizátoři rozhodli upozornit na investiční potenciál starožitností a na to, že jejich nákup může být jedním z nástrojů boje proti inflaci. Veletrh se bude konat od 20. do 23. 4. 2023 na Novoměstské radnici v Praze.

Umělecké předměty sloužily vždy – mimo jiné – jako bezpečný způsob uložení finančních zdrojů, protože jejich hodnota nepodléhala politickým otřesům a s časem vzrůstala. „Přestože většina zájemců o koupi starožitností, a to jak ve starožitnictvích, tak na našem veletrhu, se rekrutuje z řad milovníků umění, sběratelů nebo těch, kdo hledají vhodnou dekoraci, doplněk nebo dárek, vždy existovala skupina lidí, kteří umělecké předměty, zejména ty prověřené časem, vnímali jako zajímavou investiční příležitost. V dobách neklidnějších, kdy hodnota peněz klesá a hodnota finančních produktů často nepředvídatelně kolísá, je investice do umění ještě o něco lákavější,“ říká prezident Asociace starožitníků Jan Neumann.

Tradiční veletrh starožitností se bude konat od 20. do 23. 4. 2023, a to opět na Novoměstské radnici v Praze. Tentokrát se organizátoři rozhodli upozornit na investiční potenciál starožitností a na to, že jejich nákup prověřených exponátů může být jedním z nástrojů boje proti inflaci. poskytnuto Asociací starožitníků

I když se cena uměleckých předmětů v krátkodobém pohledu může vychýlit i dočasně dokonce klesnout, ve středně a dlouhodobém horizontu je podle něj investice do kvalitních starožitností sázkou na jistotu. „V současné době lze doporučit zejména investice do stříbrných uměleckých předmětů a historického porcelánu,“ nabádá Neumann.

Starožitnosti jako investice

Pokud budou lidé dnes přemýšlet, kam s penězi, aby je ochránili před inflací, jsou drahé kovy docela samozřejmá volba, zdůrazňuje viceprezidentka Asociace Simona Šustková. „To ale nemusí znamenat nutně nějaké zlaté nugety nebo stříbrné cihličky, které vám budou ležet někde v trezoru. Starožitnosti, které mají vyznačenou ryzost, plní totiž nejen roli bezpečně uloženého majetku, ale mají i roli užitnou, estetickou. Zlatý šperk, na rozdíl od zlatého nugetu, můžete pravidelně nosit,“ doplňuje.

Ceny starožitných šperků v posledních letech pozvolna stoupají. „Cena zlata narůstá pomalu a ceny stříbra se příliš nevychýlily, takže u cen šperků se zatím příliš neprojevují nárůsty cen,“ popisuje Simona Šustková, která osobně pokládá za potenciálně nejlepší investici z hlediska budoucího nárůstu ceny předměty ze stříbra a také vzácný porcelán jak z nejstarších českých porcelánek, tak z Míšně, Vídně či Sevres.

„Ceny jsou po covidovém poklesu na nižší úrovni, než tomu bylo před deseti lety. Totéž se dá říct o vzácném starožitném skle. Z toho vyplývá jediné, je vhodná doba nakoupit,“ dodává Šustková. To prodeje zlatých a stříbrných sběratelských mincí a medailí naopak nyní atakují aukční rekordy. Je vidět, že sběratelské cena této komodity společně s cenou drahého kovu vzbuzuje v lidech jistotu. U ostatních starožitností nabízených v obchodech se prodeje pohybují v lepších průměrech, trh se po covidových uzavírkách obchodů oživil.

Řadu exponátů se zajímavým investičním potenciálem může veletrh Antique ohlásit už nyní. V expozicích vystavovatelů budou bohatě zastoupeny jak zlaté šperky, tak umělecké předměty ze stříbra, kvalitní secesní i jiné sklo a starý porcelán. Chybět tradičně nebudou ani exotičtější kusy, jako například bronzová helma z čínské dynastie Čou (1046 – 256 př. n. l.) z takzvaného Období zlatého věku.

„Investiční pohled na starožitnosti nemám moc ráda, primární má být to, zda se nám daný předmět líbí, zda nás něčím zaujal. Je ale pravda, že nákupem starožitného předmětu je možné spojit příjemné s užitečným. Pořídit si věc, která nám bude dělat radost a která si zároveň svou finančně vyjádřenou hodnotu uchová i pro další desetiletí a staletí,“ shrnuje Simona Šustková.

Prodeje za desítky milionů

Veletrh Antique je tradičně jediným veletrhem v Česku, na němž své exponáty představují výhradně předem registrovaní a ověření vystavovatelé z řad českých starožitníků. Asociace starožitníků ho pořádá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Návštěvnost veletrhu se za rok pohybuje mezi 15 až 16 tisíci lidí, předpokládaný obrat je mezi 30 a 50 miliony korun za jeden veletrh. Návštěvníci jsou z velké části tvořeni laickou veřejností, která si díky veletrhu mapuje český trh se starožitnostmi a získává základní orientaci v jejich cenách.

Asociace starožitníků sdružuje obchodníky se starožitnostmi a jejími členy se mohou stát také majitelé soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalci či restaurátoři. Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, dvouleté rekvalifikační studium, které poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého umění. Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují veřejnosti nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A.