Gates: Pauza ve vývoji umělé inteligence nic neřeší

Pauza ve vývoji umělé inteligence (AI) nastupující problémy nevyřeší. Agentuře Reuters to řekl spoluzakladatel americké softwarové společnosti Microsoft Bill Gates. Komentoval tak otevřený dopis, jenž rozvířil debatu o budoucnosti umělé inteligence. Microsoft je v této oblasti jednou z vůdčích firem.

„Nemyslím si, že požádat jednu konkrétní skupinu, aby přestala, problémy vyřeší,“ řekl Gates. „Je zřejmé, že tyto věci mají obrovské výhody... co musíme udělat, je identifikovat složité oblasti,“ domnívá se. Lepší by podle něj bylo zaměřit se na to, jak AI co nejlépe využít.

Více než 1000 odborníků na umělou inteligenci spolu s šéfem podniků Tesla a Twitter Elonem Muskem zveřejnilo před několika dny dopis, v němž požadovali naléhavou pauzu ve vývoji systémů, které jsou výkonnější než nový chatovací systém GPT-4. Za ním stojí skupina OpenAI sponzorovaná právě Microsoftem. GPT-4 mimo jiné dokáže vést lidskou konverzaci, skládat písničky a shrnovat dlouhé dokumenty.

Věk umělé inteligence

Nynější komentář je Gatesův první po zveřejnění dopisu. Spoluzakladatel Microsoftu byl vždy odhodlaný příznivec umělé inteligence. Považuje ji za stejnou revoluci jako internet nebo mobilní telefony. V příspěvku na blogu z 21. března s názvem „Začal věk umělé inteligence“ napsal den před zveřejněním otevřeného dopisu, že umělá inteligence by se podle něj měla používat tak, aby omezila některé největší nerovnosti ve světě.

V rozhovoru s Reuters Gates také řekl, že případná pauza ve vývoji by se těžko vymáhala. „Opravdu nechápu, kdo by podle nich mohl přestat, a jestli by každá země na světě souhlasila s tím, že přestane, a proč přestat,“ řekl. „Ale v této oblasti existuje mnoho různých názorů,“ dodal muž, který nyní většinu svého času věnuje dobročinné nadaci Billa a Melindy Gatesových.