Stereotypy se drží, potvrzuje studie. Muži, jejichž partnerka vydělává víc, trpí komplexy

K zaběhnutému slovnímu spojení muž – živitel rodiny stále častěji přibývá také spojení žena – živitelka rodiny. Ukazuje se však, že stereotypy stále fungují a tam, kde žena přináší domů výrazně víc peněz než muž, bývá celá rodina v průměru méně spokojená.

Výzkumnice Helen Kowalewska a Agnese Vitaliová z britské Univerzity v Bathu zpracovaly výsledky nasbírané za čtrnáct let průzkumů, jichž se účastnilo 42 000 osob z devíti evropských zemí (Británie, Finska, Francie, Irska, Německa, Polska, Portugalska, Slovinska a Španělska). Výzkumy zjišťovaly, jakou spokojenost se svým životem lidé vyjadřují.

Obě vědkyně analyzovaly ta nasbíraná data, která zachycující životní spokojenost v heterosexuálních vztazích, v nichž jeden partner přináší domů výrazně více peněz než druhý. Své závěry zveřejnily v odborném periodiku European Sociological Review.

Muži trpí, když žena živí rodinu

Možná ne úplně překvapivě se ukázalo, že když rodinu finančně zajišťuje žena, muži tím obvykle psychicky trpí. Ve výzkumech uvádějí menší životní spokojenost, což se ještě výrazně zvýší v situaci, kdy muž je plně nezaměstnaný a žena je jedinou živitelkou rodiny. Když však je hlavním živitelem rodiny muž, nemají s tím obvykle partneři problém.

Méně očekávatelný však může být další poznatek: Pokud žena živí rodinu, trápí to nejen jejího muže, ale obvykle i tuto vydělávající ženu. Souhrnná data tento stav zachycují, jeho vysvětlení je už méně jisté. Snad je to tím, že ženy podvědomě pociťují jako nesprávné, když muž není živitelem rodiny. Anebo tím, že žena cítí, že její méně vydělávající muž není spokojený, a to se pak odráží i na její spokojenosti.

Nedobrým důsledkem může být, že schopné ženy někdy nechtějí svůj „finanční náskok“ nad partnerem zvyšovat, a nepokoušejí se postoupit dál v kariéře. „Ženy se mohou podvědomě bránit lépe placeným pozicím, což posiluje nerovnost mezi pohlavími v zaměstnanosti, kariéře a příjmech,“ hodnotí jedna z autorek výzkumu Helen Kowalewska.

Absurdní důsledky a racionálnější ženy

Analyzovaná data ukázala, že nejvíce ovlivněni bývají muži. Jsou otřeseni v pocitu životní spokojenosti a potýkají se s psychickými problémy, pokud žena živí rodinu. Jejich nespokojenost je v těchto případech v průměru vyšší než nespokojenost nedobrovolně nezaměstnaných žen stejně jako pracujících žen v rodině s nezaměstnaným mužem.

Jde to až do absurdně iracionálních výšin, v nichž jsou muži spokojenější, pokud je méně zasaženo jejich ego, přestože ekonomická situace rodiny trpí.

„Zjistili jsme, že než aby žena živila rodinu, byli by muži raději, kdyby žena nebyla vůbec zaměstnaná,“ konstatuje doktorka Kowalewska.

Muži jsou v průměru spokojenější, když jsou oba partneři v rodině nezaměstnaní, než když je nezaměstnaný jen muž a žena vydělává. Muži také vykazují výrazně vyšší spokojenost, pokud oni pracují a nezaměstnaná je žena.

Oproti tomu ženy se podle analyzovaných dat projevují racionálněji – uvádějí stejně nízký pocit životní spokojenosti, ať už je bez práce kterýkoli z partnerů.

Stereotypy bývají trvanlivé

Pozoruhodné přitom je, že iracionální postoje týkající se žen, které živí rodinu, se projevovaly ve zkoumaných zemích univerzálně bez ohledu na dosaženou formální i neformální hladinu rovnoprávnosti. Byly znatelné třeba i pro rodiny v genderově vyváženém Finsku.

Mezinárodní rozdíly byly vcelku minimální, i když možná také překvapivé – právě situace, kdy žena živí rodinu, se ukázala jako nejvíce tíživá pro páry v Německu, následované Británií, Irskem a Španělskem. Až po nich následovaly relativně tradiční země, jako jsou Portugalsko, Slovinsko a Polsko.

„Stereotypy jsou stereotypy právě proto, že se udržují dlouhodobě, navzdory změnám ve společnosti,“ konstatuje Jan Vevera, přednosta Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. „Setkal jsem se s případy, kdy muži vydělávali méně než jejich ženy a podporovalo to u nich pocity méněcennosti.“

Ale změny přicházejí i u nás. „Dříve bývalo poměrně časté, že lékař si bral za manželku zdravotní sestru. Dnes už kolem sebe vidím, že lékařka si bere za manžela méně vydělávajícího ,zdravotního bratra‘ nebo zdravotního záchranáře,“ konstatuje profesor Vevera. „I stereotypy se bourají, i když pomalu.“c

